Qué ver en el Mundial este martes 14: arrancan las semifinales con un Francia vs España

El Mundial 2026 entra este martes en su recta decisiva con el comienzo de las semifinales, instancia que se abrirá con el esperado enfrentamiento entre Francia y España.

El compromiso se disputará desde las 15:00 horas en el AT&T Stadium de Dallas y definirá al primer finalista de la Copa del Mundo.

El encuentro reeditará la final de la Eurocopa 2024, en un nuevo choque entre dos de las selecciones que llegan como candidatas al título.

El partido será transmitido por ADN Deportes y podrá seguirse por televisión abierta a través de Chilevisión. También estará disponible por D Sports, en televisión por cable o satélite, y mediante las plataformas de streaming Paramount+ y Disney+.