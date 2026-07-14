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Qué ver en el Mundial este martes 14: arrancan las semifinales con un Francia vs España DEPORTES Archivo

Qué ver en el Mundial este martes 14: arrancan las semifinales con un Francia vs España

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El Mostrador Deportes
Por : El Mostrador Deportes
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Francia y España abrirán este martes las semifinales del Mundial 2026 en Dallas, en un duelo que reedita la final de la Eurocopa 2024 y definirá al primer clasificado para la final del torneo.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Mundial 2026 reanuda este martes su actividad con el inicio de las semifinales. Francia y España se enfrentarán desde las 15:00 horas en el AT&T Stadium de Dallas, en un partido que podrá verse por Chilevisión, D Sports, Paramount+ y Disney+.
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El Mundial 2026 entra este martes en su recta decisiva con el comienzo de las semifinales, instancia que se abrirá con el esperado enfrentamiento entre Francia y España.

El compromiso se disputará desde las 15:00 horas en el AT&T Stadium de Dallas y definirá al primer finalista de la Copa del Mundo.

El encuentro reeditará la final de la Eurocopa 2024, en un nuevo choque entre dos de las selecciones que llegan como candidatas al título.

El partido será transmitido por ADN Deportes y podrá seguirse por televisión abierta a través de Chilevisión. También estará disponible por D Sports, en televisión por cable o satélite, y mediante las plataformas de streaming Paramount+ y Disney+.

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