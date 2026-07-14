Ibáñez (FA) llama a Araya (PPD) a no profundizar división opositora por Ley Miscelánea

Tras una semana marcada por tensiones internas en la oposición debido a la tramitación de la Ley Miscelánea, los partidos del bloque comenzaron a desplegar señales para recomponer su coordinación de cara a las próximas etapas de la discusión legislativa.

Uno de los llamados provino del senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien emplazó al senador del PPD, Pedro Araya, a evitar que las diferencias registradas en los últimos días profundicen la división entre las fuerzas opositoras.

“Al senador Araya, a que no sea promotor de la división en la oposición. Tenemos una mesa de trabajo transversal y hacemos el llamado a todos a remitirse a ese trabajo técnico”, afirmó.

Las declaraciones se producen después de una semana compleja para el sector, marcada por el frustrado acuerdo entre un grupo de senadores del PPD y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, además de las diferencias que enfrentaron públicamente las senadoras socialistas Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini.

En ese escenario, desde el Partido Socialista insistieron en la necesidad de retomar un rol articulador dentro de la oposición una vez concluida la votación de la megarreforma.

“Pasada la votación de la megarreforma, tiene que articularse con más fuerza la oposición. Y en eso el Partido Socialista quiere seguir jugando un rol clave en la articulación”, sostuvo el senador Juan Luis Castro en conversación con Radio Biobío.

Por su parte, la senadora del PPD Loreto Carvajal, quien participó de las conversaciones con el Ejecutivo la semana pasada, destacó que finalmente la oposición alcanzó una posición común para rechazar la iniciativa, señal que, a su juicio, refleja unidad en el bloque.

Pese a esos gestos, las diferencias internas siguen presentes. Tanto el episodio protagonizado por los senadores del PPD como las disputas al interior del Partido Socialista mantienen abiertas las tensiones en el progresismo, mientras las distintas colectividades buscan concentrarse en una estrategia común para impugnar la megarreforma ante el Tribunal Constitucional una vez que concluya su tramitación legislativa.