Choque entre Messi y Yamal: Dónde ver la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La Copa del Mundo 2026 llega a su desenlace este domingo 19 de julio. A las 15:00 horas, Argentina y España se enfrentan en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, para definir al nuevo campeón.

El conjunto sudamericano, defensor del título conseguido en Catar 2022, accedió a la final tras una remontada épica por 2-1 ante Inglaterra, en un partido marcado por la gran actuación de Lionel Messi, que disputará su tercera definición mundialista. España, por su parte, eliminó sin contratiempos a una Francia deslucida con un 2-0 y buscará su segunda estrella, dieciséis años después de su título en Sudáfrica.

Pero allá del evento, y casi como un ejercicio de poesía futbolera, el duelo más sentido será no de escuadras sino que a nivel individual: Messi, de 39 años, y Lamine Yamal, de 19, se verán las caras como las figuras de sus respectivos equipos, y casi un eco el segundo respecto del primero al ocupar también la 10 en el Barcelona.

La coincidencia no termina ni de cerca ahí: una fotografía de 2007 para un calendario solidario del diario ‘Sport’ inmortalizó a un entonces joven Messi bañando a un bebé Yamal, hoy su rival en la final. La estrella en ascenso y la que todavía no sabía que lo era, una al lado de la otra.

Aun más, Messi también pelea por la Bota de Oro del certamen: suma ocho goles y se ubica a dos del líder Kylian Mbappé, que cerró su marcador mundialero con dos tantos frente a Inglaterra. Además, el astro argentino acumula 21 conquistas en la historia de los Mundiales, a solo una del récord de 22 que posee Mbappé.

Y un recordatorio: la final contará con dos pausas de hidratación y un espectáculo de medio tiempo al estilo Super Bowl, que la FIFA proyecta alcance los 17 minutos (dos más del descanso reglamentario), a cargo de Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS.

El partido se podrá ver en Chile a través de DirecTV Sports, Disney Plus y CHV.