Nueva York se tiñe de rojo para alentar a España en la final del Mundial ante Argentina

Cientos de aficionados de la selección española abarrotan este domingo el barrio neoyorquino de Hudson Yards para ver la final del Mundial que se disputa a pocos kilómetros de aquí y alentar a ‘La roja’.

Un mar de camisetas rojas -y algunas blancas, por la segunda equipación de España- inundaron desde primera hora las calles de este vecindario del Midtown situado entre el río Hudson y la Octava avenida.

Aunque entre la marea roja de pronto se vislumbraba alguna zamarra albiceleste, las camisetas de tono encarnado y con dorsales de Lamine Yamal o Rodri eran las que preponderaban.

Del mismo modo, cánticos como el “A por ellos” han resonado durante las horas previas al partido.

Los principales focos de aficionados se sitúan en el exterior del centro comercial Backyard y en el mercado gastronómico Little Spain, fundado por el chef José Andrés y hoy rodeado de largas colas en el exterior para poder acceder.

A Daniel González, 23 años, y Javier Baudré, de 20, les ha tocado estar en Nueva York por casualidad.

Ambos, de Madrid, se apuntaron al programa “Summer Work and Travel” del Departamento de Estado estadounidense que permite vivir y trabajar en el país durante el período estival.

No estaban al 100 % confiados en que España fuera a llegar a la final que se disputa en el cercano estadio MetLife de Nueva Jersey.

“Pero no podíamos perder esta oportunidad”, cuenta Daniel, que explica que ha pedido el día libre para poder disfrutar del partido en Backyard.

Me voy a arriesgar y voy a tirar por un 2-0. Marca Lamine en el minuto 33 y Oyarzábal en el minuto 76″, dice convencido Javier.

La familia Arraga ha venido desde Valencia siguiendo a la selección.

No han podido conseguir entradas para ver ninguno de los partidos del Mundial en los estadios, pero sí han estado en ciudades como Atlanta, Los Ángeles o ahora Nueva York para apoyar a ‘La roja’.

Ellos también apuestan por un 2-0. “Con goles de Dani Olmo y Lamine”, subraya el hermano menor.