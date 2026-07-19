Publicidad
Argentina vive con ansiedad y confianza la final del Mundial 2026 ante España DEPORTES Agencia EFE

Argentina vive con ansiedad y confianza la final del Mundial 2026 ante España

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador/Agencias

Cientos de hinchas comenzaron a reunirse en Buenos Aires, Rosario y otros puntos del país para seguir en pantallas gigantes la definición ante España. Con Messi como bandera, la ilusión por la cuarta estrella convive con los nervios y las cábalas.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Argentina vive una jornada de máxima expectación antes de la final del Mundial 2026 frente a España. En Buenos Aires, cientos de personas llegaron al Fan Fest de plaza Seeber, en Palermo, pese al clima gris y lluvioso, mientras otros puntos de encuentro fueron habilitados en La Rural y en Rosario, ciudad natal de Lionel Messi. Entre banderas, camisetas, música y cábalas, los hinchas expresaron confianza en la “Scaloneta”, aunque también reconocieron la ansiedad y el sufrimiento que anticipan para un partido que puede darle al país su cuarta estrella mundialista.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

Cientos de argentinos comenzaron a congregarse este domingo en los puntos del país suramericano donde la gran final del Mundial 2026 ante España podrá verse en pantalla gigante, con una mezcla de ansiedad y confianza en el equipo capitaneado por Leo Messi.

En Buenos Aires, el punto de encuentro más popular es el Fan Fest, un espacio dispuesto por el Gobierno capitalino en la plaza Seeber, en el barrio de Palermo, por donde ya han pasado 140.000 personas para ver en pantalla gigante los distintos partidos de este Mundial.

El día gris y por momentos lluvioso no ha acobardado a los hinchas, que viven la previa al partido en este lugar con música en vivo y puestos de gastronomía.

Con banderas con los colores de Argentina, camisetas de la selección y bombos y cornetas, el clima es de festiva ansiedad por ver a la ‘Scaloneta’ luchar por la cuarta estrella mundialista.

“Estoy muy ansioso. Esperamos que Argentina gane y que Messi sea el goleador del Mundial. Vinimos a ver el partido en este lugar como cábala (ritual de la suerte)”, dijo a EFE Santiago Batalla, un joven de Buenos Aires.

También te puede interesar:
Nueva York se tiñe de rojo para alentar a España en la final del Mundial ante Argentina
Nueva York se tiñe de rojo para alentar a España en la final del Mundial ante Argentina
Choque entre Messi y Yamal: Dónde ver la final del Mundial 2026 entre Argentina y España
Choque entre Messi y Yamal: Dónde ver la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Gabriela Torres también eligió vivir la final en el Fan Fest de Palermo, al cual llegó con sus nietos.

“Estoy muy nerviosa, tengo taquicardia. Para la final del Mundial de Qatar 2022 ya estuve acá. Para mi, ganamos. Vamos a sufrir como siempre, pero ganamos”, dijo Gabriela a EFE.

Cerca de allí, en la pista central de arena del recinto donde se celebra cada año la tradicional Exposición Rural de Argentina, también se verá la final ante España en una pantalla gigante, en un curioso entorno donde hay cientos de vacas, caballos, corderos y otros animales de cría.

Otro importante punto de encuentro para ver el partido en pantalla gigante está en Rosario (a unos 300 kilómetros de Buenos Aires), la ciudad natal de Leo Messi.

El municipio montó en el Centro Cultural Fontanarrosa un ‘fan fest’ con pantalla gigante y puestos de gastronomía.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad