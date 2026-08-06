Amistosos internacionales: DSPORTS transmitirá partidos de la pretemporada de fútbol europeo

La señal DSPORTS anticipará el regreso de las principales ligas de Europa con la transmisión de una serie de amistosos internacionales. Juventus, Real Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund y Roma serán algunos de los protagonistas de los cruces previos a la temporada 2026/27.

La cobertura, que estará disponible en DSPORTS y DSPORTS 2, incluirá los encuentros entre Juventus vs. Inter, Ferencváros vs. Real Madrid, Juventus vs. Palermo, Deportivo La Coruña vs. Real Madrid, Tottenham vs. Hoffenheim y Borussia Dortmund vs. AS Roma.

Amistosos internacionales FECHA HORA PARTIDO CANAL Disponibles

en DGO 8/8 8:00 Juventus vs. Inter DSPORTS 610/1610 HD 14:00 Ferencvaros vs. Real Madrid DSPORTS 610/1610 HD 11/8 12/8 7:00 Juventus vs. Palermo DSPORTS 610/1610 HD 16:00 Deportivo La Coruna vs. Real Madrid DSPORTS 610/1610 HD 15/8 11:00 Tottenham vs. Hoffenheim DSPORTS 2 612/1612 HD 12/8 12:30 Borussia Dortmund vs. AS Roma DSPORTS 610/1610 HD

Entre los equipos más esperados aparece el Real Madrid, que afrontará una nueva campaña con un plantel repleto de estrellas liderado por José Mourinho, el técnico portugués que iniciará su segunda etapa en el club merengue. Pero todas las miradas estarán puestas en Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Jr., referentes de un conjunto que buscará volver a dominar el fútbol europeo.

Los partidos se podrán ver DSPORTS, presente en los canales 610 y 1610 HD de la grilla de programación de DIRECTV y en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.