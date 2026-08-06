Amistosos internacionales: DSPORTS transmitirá partidos de la pretemporada de fútbol europeo
Antes de que comiencen a desarrollarse las principales ligas del viejo continente la señal deportiva, presente en la grilla de DIRECTV y en la plataforma de streaming DGO, emitirá una destacada cobertura de partidos con la participación de los clubes más importantes de Europa.
La señal DSPORTS anticipará el regreso de las principales ligas de Europa con la transmisión de una serie de amistosos internacionales. Juventus, Real Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund y Roma serán algunos de los protagonistas de los cruces previos a la temporada 2026/27.
La cobertura, que estará disponible en DSPORTS y DSPORTS 2, incluirá los encuentros entre Juventus vs. Inter, Ferencváros vs. Real Madrid, Juventus vs. Palermo, Deportivo La Coruña vs. Real Madrid, Tottenham vs. Hoffenheim y Borussia Dortmund vs. AS Roma.
|Amistosos internacionales
|FECHA
|HORA
|PARTIDO
|CANAL
|Disponibles
en DGO
|8/8
|8:00
|Juventus vs. Inter
|DSPORTS 610/1610 HD
|14:00
|Ferencvaros vs. Real Madrid
|DSPORTS 610/1610 HD
|11/8
12/8
|7:00
|Juventus vs. Palermo
|DSPORTS 610/1610 HD
|16:00
|Deportivo La Coruna vs. Real Madrid
|DSPORTS 610/1610 HD
|15/8
|11:00
|Tottenham vs. Hoffenheim
|DSPORTS 2 612/1612 HD
|12/8
|12:30
|Borussia Dortmund vs. AS Roma
|DSPORTS 610/1610 HD
Entre los equipos más esperados aparece el Real Madrid, que afrontará una nueva campaña con un plantel repleto de estrellas liderado por José Mourinho, el técnico portugués que iniciará su segunda etapa en el club merengue. Pero todas las miradas estarán puestas en Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Jr., referentes de un conjunto que buscará volver a dominar el fútbol europeo.
Los partidos se podrán ver DSPORTS, presente en los canales 610 y 1610 HD de la grilla de programación de DIRECTV y en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.