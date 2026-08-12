DSPORTS renueva derechos de LALIGA por seis temporadas en Sudamérica

DSPORTS renovó su alianza estratégica con LALIGA y mantendrá los derechos de transmisión del fútbol español en nueve países de Sudamérica durante otras seis temporadas, desde la 2026/27 hasta la 2031/32.

El acuerdo, según informaron en un comunicado, permitirá a la señal del holding Waiken ILW continuar exhibiendo los encuentros de LALIGA EA SPORTS en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

La nueva temporada comenzará a ser transmitida a partir del 15 de agosto mediante las señales de DSPORTS disponibles en el servicio de televisión satelital de DIRECTV y en la plataforma de streaming y televisión en vivo DGO.

La cobertura incluirá los partidos de clubes como Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Sevilla FC y Valencia CF, además de encuentros como ELCLÁSICO, el derbi de Madrid y EL GRAN DERBI de Sevilla.

A lo largo de las 38 jornadas, la señal también seguirá la disputa por el título, la clasificación a las competiciones europeas y la lucha por evitar el descenso.

“La continuidad de estas alianzas estratégicas dan cuenta del liderazgo de DSPORTS en Sudamérica”, afirmó Hernán Bidegain, director regional de Contenidos Originales y Programación de DSPORTS.

El ejecutivo destacó además la cobertura realizada por la señal en la última Copa Mundial de la FIFA. “Fuimos la única señal que transmitió los 104 partidos de la Copa Mundial FIFA en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y Ecuador, y seguimos ofreciendo las mejores coberturas y las emisiones en vivo de los eventos deportivos más convocantes”, sostuvo.

La próxima temporada española mantendrá también una presencia relevante de futbolistas y entrenadores sudamericanos. En el caso chileno, Gabriel Suazo milita en el Sevilla FC, donde se consolidó como uno de los capitanes del plantel, mientras Manuel Pellegrini continúa como entrenador del Real Betis.

Argentina, en tanto, cuenta con 20 futbolistas en LALIGA, convirtiéndose en el país latinoamericano con mayor representación, seguido por Uruguay, con 12 jugadores.