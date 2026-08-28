Vozinha mueve masas: debut del caboverdiano en Colo-Colo rompió récords de rating televisivo

El portero caboverdiano y sensación del Mundial Vozinha debutó el pasado miércoles 26 en el triunfo por 3 a 0 ante la Unión Española por Copa Chile.

Josimar Évora Dias, de 40 años, volvió a pisar el terreno de juego tras su participación en la máxima cita planetaria; de hecho, su último partido fue en los dieciseisavos de final del torneo, cuando su selección cayó en tiempo extra (3-2) ante Argentina.

En lo deportivo, Vozinha mantuvo el arco del “Cacique” en cero ante el cuadro de Independencia que no logró plasmar sus opciones de ataque. Sin embargo, fuera de la cancha es que también marca tendencias.

El arquero africano es el guardameta con más seguidores en el mundo en Instagram, superando los 29 millones. Y su debut en Colo-Colo no estuvo lejano de dichos logros.

Según reportó El Deportivo, el partido entre albos e hispanos registró 13,47 puntos de rating. Además, se transformó en el partido de Copa Chile más visto de 2026, superando en un 63% la audiencia del segundo que le sigue. Del mismo modo, es el tercero más visto en los últimos cinco años del certamen copero nacional. Hilando aún más fino, el estreno de Vozinha lideró incluso sobre la televisión abierta y por cable.

Si nos vamos a la totalidad del fútbol chileno, es el décimo partido más visto del año. Los otros nueve encuentros corresponden a duelos de la Liga de Primera, liderando las dos ediciones del Superclásico.

Los buenos resultados que dejó en cifras el debut del caboverdiano confirma las expectativas esperadas. Su fichaje no es un movimiento meramente deportivo, sino que también potencia la imagen del club y del fútbol chileno fuera de nuestras fronteras. De hecho, las primeras atajadas de Vozinha se transmitieron por la señal internacional de TNT Sports en Argentina, Brasil y México.