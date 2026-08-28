Migraciones embarga cuentas de JetSmart por trasladar extranjeros sin documentación exigida

El Servicio Nacional de Migraciones embargó las cuentas corrientes de JetSmart luego de que la aerolínea acumulara 42 multas por infracciones a la legislación migratoria, entre ellas transportar hacia Chile a extranjeros que no contaban con la documentación necesaria para ingresar al país.

Las sanciones fueron cursadas entre 2023 y 2025 y alcanzan un monto total de $781.422.879, equivalentes a 10.820 UTM. Además de los casos vinculados a pasajeros que no cumplían con las exigencias documentales, Migraciones detectó situaciones en que la compañía no entregó el correspondiente listado de pasajeros.

“Las multas obedecen a infracciones a la legislación migratoria, y que en su momento fueron denunciadas por la Policía de Investigaciones de Chile”, explicó el organismo.

El embargo fue ejecutado el miércoles 26 de agosto e informado este viernes. Según Migraciones, la medida se adoptó una vez concluidos los procedimientos sancionatorios y después de que la empresa ejerciera su derecho a presentar descargos.

El Servicio señaló que se llegó a esta instancia “tras cumplir con los debidos procesos sancionatorios y el derecho de la compañía a entregar sus descargos, los que finalmente no lograron desvirtuar los hechos indicados más arriba”.

El director del organismo, Frank Sauerbaum, recalcó que las sanciones permanecían impagas desde hace tiempo y aseguró que la acción emprendida por Migraciones fue respaldada por la justicia.

“Son multas millonarias que la empresa no ha pagado durante largo tiempo y que hoy día la justicia nos ha dado la razón”, sostuvo.

El organismo adelantó que mantendrá las fiscalizaciones sobre las compañías aéreas para verificar que los pasajeros extranjeros trasladados hacia Chile cumplan con las exigencias migratorias correspondientes.

“Nosotros seguiremos fiscalizando a las líneas aéreas, capacitándolas como lo hemos hecho en las últimas semanas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, para que la ley de migraciones se cumpla y a Chile lleguen las personas con la visa respectiva y también las líneas aéreas conozcan los procedimientos que se deben ocupar”, afirmó Sauerbaum.

En paralelo, Migraciones está realizando capacitaciones a distintas aerolíneas respecto de sus obligaciones bajo la legislación vigente. Uno de los puntos abordados es la responsabilidad de las compañías de comprobar la situación migratoria de los pasajeros.

“La vigencia del RUN es independiente de la del permiso de residencia. Y en esa línea, las aerolíneas deben, al momento de vender el pasaje, verificar el estado migratorio del adquirente”, explicó el Servicio.

El organismo recordó además que se dejó sin efecto la flexibilización aplicada al ingreso de menores de edad, por lo que los adultos que los acompañen deben acreditar mediante documentación el vínculo familiar o su condición de tutores legales.

Asimismo, mediante la Resolución Exenta 15.106 del 19 de agosto, se pusieron término a las flexibilidades documentales que regían para ciudadanos venezolanos. La modificación se produjo tras la reanudación de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela.