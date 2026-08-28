Desempleo escala a 9,5% y llega a su nivel más alto en cinco años

El mercado laboral volvió a entregar señales de deterioro. La tasa de desocupación nacional llegó a 9,5% durante el trimestre móvil mayo-julio, su nivel más alto desde abril-junio de 2021, cuando había alcanzado el mismo registro, y completó cuatro períodos consecutivos por encima del 9%.

De acuerdo con las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el desempleo aumentó 0,8 puntos porcentuales en doce meses. El resultado estuvo explicado tanto por un incremento de 0,7% de la fuerza de trabajo como por una contracción de 0,2% de las personas ocupadas.

Este último dato marca otro hito negativo para el mercado laboral: es la primera caída interanual del empleo desde el trimestre móvil febrero-abril de 2021. En términos absolutos, se perdieron 16.292 puestos respecto de igual período del año anterior, dejando el total de ocupados en 9.314.017 personas.

Al mismo tiempo, el número de desocupados aumentó 10,4% en doce meses y alcanzó las 981.044 personas, sobre una fuerza laboral total de 10.295.061. El incremento fue impulsado tanto por los cesantes, que crecieron 9,4%, como por quienes buscaban trabajo por primera vez, que aumentaron 20,9%.

El deterioro del empleo tuvo un marcado componente masculino. Los hombres ocupados disminuyeron 1,1% en un año, mientras entre las mujeres se registró un incremento de 1%.

En el caso de los hombres, la mayor contracción se produjo entre quienes tienen entre 25 y 34 años, con una baja de 5,3%. Por actividad económica destacó la caída de 5,5% en la industria manufacturera, mientras que los asalariados formales disminuyeron 2,5%.

Entre las mujeres, en cambio, el empleo fue impulsado por las actividades de salud, con un aumento de 5,3%, y por las trabajadoras por cuenta propia, que crecieron 8,1%.

Por sectores económicos, las principales bajas en el empleo se registraron en información y comunicaciones (-14,6%), minería (-6,6%), enseñanza (-3,3%) e industria manufacturera (-2,7%). En sentido contrario, aumentaron los puestos en servicios administrativos y de apoyo (10,8%), actividades profesionales (8,8%) y salud (3%).

Otra señal del cuadro laboral aparece en el empleo formal. Las personas asalariadas formales disminuyeron 2,4%, mientras los trabajadores por cuenta propia crecieron 5,5% y los empleadores lo hicieron en 8,9%.

La brecha entre hombres y mujeres también se mantuvo. La tasa de desempleo masculina alcanzó 8,9%, un punto porcentual más que hace un año, mientras la femenina llegó a 10,3%, con un incremento interanual de 0,6 puntos.

Con ello, el desempleo femenino acumula cinco trimestres móviles consecutivos en dos dígitos: comenzó con 10% en enero-marzo, subió a 10,5% en los dos períodos siguientes, marcó 10,4% en abril-junio y ahora se ubicó en 10,3%.

A ello se suma un incremento de la informalidad. La tasa de ocupación informal alcanzó 26,5%, 0,5 puntos porcentuales más que hace doce meses. El número de trabajadores informales aumentó 1,6%, explicado exclusivamente por las mujeres, entre quienes creció 3,9%, mientras entre los hombres disminuyó 0,4%.

También retrocedió el volumen de trabajo. Las horas efectivamente trabajadas disminuyeron 1,8% en doce meses y el promedio semanal bajó 1,7%, hasta las 36,4 horas.

El escenario muestra además importantes diferencias territoriales. Ocho de las 16 regiones del país registraron tasas de desempleo de dos dígitos.

Ñuble encabezó el listado con 11%, seguida por Biobío y Los Ríos, ambas con 10,6%; O’Higgins, con 10,5%; Valparaíso, con 10,4%; y Maule, Arica y Parinacota y La Araucanía, todas con 10%. La Región Metropolitana se ubicó exactamente en el promedio nacional, con 9,5%.

En contraste, Aysén presentó la menor tasa de desocupación, con 4%, seguida por Magallanes (5,9%), Antofagasta (6,5%), Los Lagos (7,7%) y Tarapacá (7,8%).

La comparación anual tampoco entrega alivio: el desempleo aumentó en 11 de las 16 regiones. El salto más pronunciado se produjo en Arica y Parinacota, donde la tasa creció 3,7 puntos porcentuales, seguida por Coquimbo (2,4 puntos), Los Ríos (2,3), Maule (1,8) y Valparaíso (1,7).