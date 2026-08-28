Bettina Horst descarta recorte de funcionarios por reforma del Estado: “Es un error plantearlo”

La presidenta de la recién creada Comisión Asesora Presidencial para la Nueva Arquitectura del Estado, Bettina Horst, salió a despejar uno de los principales temores que puede abrir la revisión de la estructura estatal: aseguró que el trabajo encomendado por el Presidente José Antonio Kast no contempla reducir la dotación de funcionarios públicos y calificó como un “error” presentar la iniciativa como una amenaza para ellos.

“En ningún caso esto implica reducir dotación, reducir funcionarios”, afirmó la también directora de Libertad y Desarrollo en conversación con el diario La Tercera, al explicar los alcances de la instancia anunciada esta semana por el Ejecutivo.

La comisión forma parte de los compromisos asumidos por Kast durante su primera Cuenta Pública y tiene como telón de fondo la propuesta del Gobierno de reducir el número de ministerios. Sin embargo, Horst sostuvo que la tarea específica encomendada a sus integrantes pasa por analizar las funciones que actualmente desempeñan las distintas reparticiones estatales y no por determinar cuántas personas deberían trabajar en ellas.

“De lo que habla precisamente es revisar las funciones. No habla de cuánta dotación se necesita, si se necesita más digitalización, menos digitalización, cuántos funcionarios, no”, explicó.

Según Horst, el análisis abarcará ministerios, subsecretarías, servicios regionales y seremías, con el propósito de identificar posibilidades de reorganización y una mayor coordinación entre organismos.

“Habla simplemente de evaluar las funciones que está ejecutando cada una de las reparticiones de Estado, los ministerios, las subsecretarías, los servicios regionales, las seremías. Y ver qué espacios hay para una mejor coordinación y reordenamiento de las funciones. No habla ni de achicar ni de agrandar”, sostuvo.

La economista insistió en que todavía no existe una conclusión predeterminada respecto de cómo debería quedar configurada la estructura estatal. “Acá hay una hoja en blanco y eso es parte de la discusión. Entonces, yo creo que es un error plantearlo esto como una amenaza a los funcionarios”, señaló.

En esa línea, Horst incluso relevó el conocimiento acumulado por quienes trabajan o han trabajado dentro de la administración pública como un insumo para determinar dónde existen duplicidades o espacios para mejorar la coordinación.

“Obviamente, la experiencia de los funcionarios o quienes han estado en el Estado es súper valiosa, porque entienden el día a día, entienden cuáles son los espacios que hay para una mejor coordinación, cuáles son los espacios que hay para qué sectores quizás conversan más entre sí y hacen más sentido que trabajen de una forma más conjunta”, afirmó.

La instalación de la comisión, sin embargo, ya abrió un flanco político. La instancia está integrada por 12 personas, entre expertos independientes y figuras vinculadas a partidos que abarcan desde el Partido Nacional Libertario (PNL) hasta el Partido Socialista (PS), pero dejó fuera al Frente Amplio y al Partido Comunista.

Ambas colectividades, que se cuentan entre las más críticas de la administración Kast, sostienen que no recibieron una invitación del Ejecutivo para participar.

Horst buscó restar peso a esa controversia y defendió el tamaño y la composición de la instancia. A su juicio, la discusión sobre quiénes quedaron fuera “enturbia” y “desvía la atención del trabajo de fondo”.

“Yo también entiendo que es un trabajo acotado, en un plazo acotado, por lo cual también tiene que tener un número acotado de personas. Entonces, me parece que un número de 12 personas es un número acorde al trabajo que se ha encomendado”, argumentó.

También recalcó que los integrantes no actuarán como representantes de sus respectivos sectores políticos o instituciones. “Todos participamos a título personal, no representamos una institución o partido político”, señaló, agregando que fueron convocados considerando sus trayectorias y experiencias en ámbitos como el Congreso y cargos ejecutivos.

La comisión deberá elaborar una propuesta que no tendrá carácter vinculante. Para Horst, la discusión podría trascender incluso a la actual administración.

“Es interesante que un gobierno en su primer año de mandato instale este tema con una comisión, con un producto, con una propuesta que no es vinculante, y que yo espero que sirva no solo para este gobierno, sino también para futuros gobiernos, futuras administraciones y futuras conversaciones en esta materia”, concluyó.