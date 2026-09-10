Confirman transmisión televisiva para la Intercontinental Sub-20 entre Wanderers y Real Madrid

En uno de los partidos más importantes que el fútbol juvenil de Chile ha tenido en su historia, la escuadra Sub-20 de Santiago Wanderers de Valparaíso enfrentará al Real Madrid juvenil. El duelo será válido por el trofeo de la Copa Intercontinental Sub-20, que enfrenta a los campeones de América y Europa en la categoría, y se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española.

Santiago Wanderers llega a este partido decisivo tras ganar la Copa Libertadores Sub-20 ante el Flamengo de Brasil por penales. El campeón formativo del fútbol nacional se coronó por primera vez en su historia en el plano internacional, y se sumó a la Libertadores 1991 que ganó Colo-Colo y la Copa Sudamericana 2011 de la Universidad de Chile como las únicas preseas doradas para Chile en torneos continentales de primer orden.

El Real Madrid, por su parte, ganó la UEFA Youth League, homóloga juvenil de la Libertadores Sub-20 en el Viejo Continente, tras vencer en lanzamientos penales al Brujas de Bélgica. En su palmarés, ostenta las ediciones 2019-20 y 2025-26.

En materia de la Copa Intercontinental, esta será la segunda vez que un equipo chileno jugará la final del certamen. La primera vez fue en 1991, cuando Colo-Colo jugó en Japón ante el Estrella Roja de Belgrado, de la hoy disuelta Yugoslavia. Esa vez ganaron los yugoslavos por 3-0 con doblete del serbio Vladimir Jugović y un tanto del normacedonio Darko Pančev.

El partido podrá sintonizarse por TNT Sports y HBO Max desde las 7:30 horas del próximo sábado 19 de septiembre en territorio nacional.