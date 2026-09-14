Chilean Premier League en receso: las razones del parón de la Liga de Primera

Habiéndose jugado casi toda la fecha 23 de la Liga de Primera, el fútbol nacional de la máxima categoría detendrá sus acciones durante prácticamente un mes.

El receso solo afectará al torneo doméstico, y se extenderá entre la tarde de este lunes 14, cuando Unión La Calera se enfrente a Deportes Limache, y el viernes 9 de octubre, cuando inicie la jornada 24 de la liga en el duelo entre la Universidad de Chile y Ñublense en Ñuñoa.

La pausa tan prolongada es una sumatoria de cosas. En primer lugar, las Fiestas Patrias obligan a detener una serie de actividades, incluido el fútbol; en segundo punto, la disputa de los octavos de final de la Copa Chile; y finalizando, como un adicionado externo, la fecha FIFA extendida entre septiembre y octubre, donde La Roja jugará tres partidos, ante Canadá, Estados Unidos y México.

La Copa Chile celebrará sus octavos de final, y en ella participan aún varios clubes de la Liga de Primera. Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, Coquimbo Unido, Audax Italiano, Everton, O’Higgins, Ñublense, Deportes Concepción y Unión La Calera se sumarán a los representantes de la Liga de Ascenso, que son Cobreloa, Deportes Iquique, Antofagasta, Deportes Santa Cruz y Deportes Puerto Montt.

Sobre la pausa internacional, esta tiene un componente nuevo. Desde 2026, la FIFA estableció que las dos jornadas anteriores, divididas entre septiembre y octubre, se fusionen en una sola, de 16 días de duración, para que los países jueguen entre ellos.

Chile viajará a América del Norte para estas refriegas. El equipo que está lejísimos de su mejor momento, con un estado administrativo, su fútbol local y las selecciones juveniles en estado crítico, partirá ante Canadá el 26 de septiembre. Luego, jugarán ante los Estados Unidos el 29 del mismo mes y cerrarán todo el 6 de octubre ante México.

Para esta fecha, cabe destacar, los clubes deben liberar a sus jugadores convocados por el deber nacional. En el caso de Chile, Nicolás Córdova nominó a diez futbolistas del medio local: Christian Bravo (Huachipato), Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández (Colo-Colo), Felipe Faúndez (O’Higgins), Felipe Salinas (Coquimbo Unido), Marcelo Morales y Agustín Arce (U. de Chile).

Dos partidos pendientes aprovecharán este parón para jugarse. El miércoles 16 de septiembre a las 18:00 horas en La Cisterna, Coquimbo Unido y Huachipato jugarán los 22 minutos restantes del partido que se suspendió por incidentes hace dos semanas, correspondiente a la fecha 21.

En tanto, el viernes 2 de octubre, la Universidad de Concepción albergará a los “Acereros” a las 20:00 horas, por la fecha 23. Este duelo estaba programado para este fin de semana recién pasado, pero se tuvo que suspender por la falta de efectivos de seguridad en el Biobío, asociado a una nueva versión del WRC Chile 2026.