Kast desliza la idea de indultos: “No corresponde que una persona muera en la cárcel”

El Presidente José Antonio Kast volvió a abordar el debate sobre indultos y deslizó la posibilidad de conceder el beneficio en determinados casos, particularmente cuando se trate de personas privadas de libertad que padecen enfermedades terminales.

“No corresponde que una persona muera en la cárcel”, sostuvo el Mandatario en conversación con radio Agricultura.

Kast se refirió a las más de 100 solicitudes de indulto que permanecen pendientes de resolución, en su mayoría correspondientes a condenados por crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El jefe de Estado aseguró que La Moneda no aplicará un criterio general para resolverlas, sino que cada petición será revisada de acuerdo con sus antecedentes particulares.

“Cuando hay una solicitud de indulto de una persona, lo que corresponde es analizar los antecedentes”, afirmó.

Kast defendió además el ejercicio de la facultad presidencial de conceder indultos y recalcó que utilizarla no supone alterar las sentencias dictadas por los tribunales.

“Uno no modifica la resolución judicial, sino que utiliza una facultad que tiene el Presidente de la República hasta el día de hoy, que no ha sido derogada”, explicó.

Uno de los puntos que destacó el Mandatario fue la situación de internos que padecen enfermedades terminales. En ese contexto, planteó que existe una discusión que trasciende las posiciones políticas respecto de si una persona debe permanecer en prisión hasta su muerte.

“Esto lo han señalado distintos juristas, de distintas tendencias, que no corresponde a que una persona muera en la cárcel”, sostuvo.

Durante la conversación también fue abordado el caso de Miguel Krassnoff, condenado por múltiples crímenes cometidos durante la dictadura y cuyas penas acumuladas superan los mil años.

Kast evitó establecer anticipadamente qué ocurrirá con una eventual solicitud relacionada con Krassnoff y volvió a remitirse al criterio que, aseguró, utilizará su administración.

“Esto se resuelve caso a caso, viendo las situaciones de las personas”, insistió.

Las declaraciones se producen mientras sectores políticos, entre ellos representantes del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario, han planteado avanzar hacia un indulto de carácter general.

El Presidente marcó una diferencia entre esa alternativa y el camino que seguirá La Moneda. Mientras el indulto particular corresponde a una facultad presidencial, una iniciativa general tendría que ser discutida en el Congreso.

Kast sostuvo que las colectividades tienen el “legítimo derecho” de promover una legislación de ese tipo, pero aseguró que aquello no modifica el criterio adoptado por su Gobierno respecto de las solicitudes que debe resolver.

“Todo sigue en la misma línea, más allá del legítimo derecho de cualquier partido político parlamentario de solicitar una ley de indulto general”, señaló.