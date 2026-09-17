“Decime qué se siente”: Prensa argentina indignada por video donde el Team Chile se “burla” de ellos

El equipo de balonmano femenino que representa a Chile en los Juegos Odesur, a disputarse en Santa Fe, Argentina, publicó un video que desató la polémica allende los Andes.

En la plataforma TikTok, las deportistas se sumaron a un trend donde se usa un audio de la teleserie nacional Pituca Sin Lucas; en la novela, se refieren a las casas pareadas como pobres, viniendo de una mujer pituca y que ahora no tiene lucas, mientras en el video muestran las casas de la Villa Suramericana, complejo destinado para los competidores de los Odesur.

Lo que para Chile fue un video, para Argentina fue, poco menos, una declaración de guerra virtual. “Escándalo en los Juegos Suramericanos: el video de las burlas de la delegación chilena que desató la furia en Argentina”, tituló A24.

“El contenido, que posteriormente fue eliminado, utilizaba un audio viral de la teleserie chilena Pituca sin Lucas para hacer referencia, en tono de broma, a las condiciones de las viviendas destinadas a las delegaciones internacionales durante la competencia”, lamentaron.

Según A24, la Villa Suramericana es prácticamente un recinto de cinco estrellas. “El predio está el barrio Esmeralda Este II, en el sector comprendido por Bv. French, Las Heras y Belgrano. Ocupa una superficie de 76.000 metros cuadrados y reúne más de 300 unidades habitacionales, con capacidad para albergar a más de 1.300 personas”, explicaron.

“La publicación rápidamente comenzó a recibir críticas de usuarios argentinos que cuestionaron la manera en que las deportistas mostraron las instalaciones destinadas a las delegaciones que participan de los Juegos Suramericanos”, finalizaron.

MDZ, en tanto, aseguró que desde la delegación chilena “se burlaron de las casas que les asignaron para alojarse durante la competencia. ‘Ahora somos pobres’, bromearon los atletas al mostrar las condiciones de las viviendas que les dieron para su estadía en Argentina”, dijeron sin entender la frase de la novela. Otros medios como TN replicaron la información en el mismo tono.