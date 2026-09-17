Retiran los muros que escondían el monumento a Baquedano con despliegue de Carabineros

El monumento al general Manuel Baquedano, ubicado en Providencia, se encuentra este jueves sin muros luego de un largo período de protección y restauración. La estatua resultó con varios daños luego de protestas, siendo retirada para su restauración en 2021. Finalmente, volvió este 2026 a plaza Baquedano y hoy es observada sin altos muros a su alrededor.

Ahora mismo hay un despliegue de Carabineros resguardando el perímetro, pues recibirá honores el próximo sábado 19 de septiembre luego de la Parada Militar.

Durante el estallido social, el monumento sufrió varios daños, por lo que en 2021 fue retirada para su restauración, quedando solo el plinto. Tras alrededor de cinco años, este 2026, con la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales, se volvió a instalar el monumento en la plaza a horas del final del gobierno de Gabriel Boric.

Los trabajos continuaron en el plinto y, según aseguró el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), el monumento volvió a los colores que tenía en sus inicios. Además, tiene una pintura “antigrafiti” que facilitaría su limpieza y mantenimiento.

“La restauración de este plinto implicó sacar 23 capas de pintura y se tuvo que sacar con bisturí. Y se llegó a su color original. Probablemente nosotros ya no estábamos acostumbrados a verlo en su color original. Es de una piedra que se llama andesita verde, por tanto, tal como dice su nombre, es de un verde claro”, comentó Bellolio.

El jefe comunal confirmó que no habrá rejas, pero esperan que “exista esta conciencia ciudadana de querer proteger todo nuestro patrimonio y todo el espacio público que, tal como dice su nombre, es de absolutamente todos”.