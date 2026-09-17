Héctor Cossio y gasto militar argentino: “La señal de Chile habrá que observarla”

El editor general de El Mostrador, Héctor Cossio, llamó a observar con atención las señales que entreguen el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Chile durante la próxima Parada Militar, luego de que el Presidente argentino, Javier Milei, presentara una propuesta presupuestaria que contempla un aumento de 20% en el gasto militar y la adquisición de nuevas embarcaciones para su Armada.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, Cossio vinculó el anuncio argentino con las recientes tensiones entre ambos países por el estrecho de Magallanes y advirtió que los desfiles militares también pueden transmitir mensajes políticos y geopolíticos.

“Tenemos una tradición realmente importante que es el día, digamos, de las Fuerzas Armadas. Parada Militar, el desfile del 19 de septiembre”, señaló al introducir el tema.

El periodista explicó que estas ceremonias no se limitan a exhibir las capacidades de las instituciones castrenses, sino que también pueden incorporar gestos que adquieren relevancia en determinados contextos internacionales.

“Sabemos que durante las paradas o los desfiles militares los gobiernos muestran su fuerza y a veces dan guiños simbólicos que son importantes para la lectura geopolítica”, afirmó.

Sus declaraciones se producen después de las diferencias surgidas entre Chile y Argentina en torno al estrecho de Magallanes, controversia que Cossio considera todavía abierta pese a los esfuerzos del Ejecutivo chileno por reducir su intensidad.

“Hoy día estamos en una situación de tensión. Más allá de que el Gobierno intente bajar la temperatura de lo que ha pasado en la zona austral de Chile, es un problema en que la tensión está viva”, sostuvo.

En ese escenario, el editor general de El Mostrador puso el foco en la propuesta presupuestaria que Milei presentó ante el Congreso argentino.

Según detalló durante la entrevista, el Mandatario solicitó un incremento de 20% en el gasto militar y pidió autorización legislativa para recurrir a créditos públicos destinados a reforzar las capacidades navales del país.

“Ayer conocimos que el presidente Milei, en Argentina, presentó al Congreso su presupuesto, su plan de presupuesto, y en ese plan de presupuesto está solicitando un aumento del 20% del gasto militar”, explicó.

El periodista agregó que la propuesta contempla recursos para incorporar cinco embarcaciones a la Armada argentina. “Está pidiendo, además, autorización al Congreso para que le permitan adquirir créditos públicos para reforzar la Armada con la compra de tres submarinos y dos fragatas multifunción”, precisó.

Se trata, por ahora, de una solicitud presentada al Congreso argentino y no de adquisiciones ya concretadas. Sin embargo, Cossio sostuvo que el anuncio constituye una señal que debe considerarse dentro del contexto bilateral.

“Ese es el escenario. Vamos a llegar a una Parada Militar con nuestro vecino, con quien, como sabemos, ha habido diferencias de interpretación para algunos; otros creen que incluso hay algo más allá de eso”, planteó.

El editor general señaló que existen distintas lecturas sobre el alcance de las controversias recientes y mencionó las críticas a la manera en que Chile ha abordado el asunto.

En su análisis, el incremento presupuestario propuesto por Milei y la intención de reforzar la Armada argentina adquieren relevancia por el momento en que se conocen. “Lo cierto es que aquí ya se dio una señal, una señal importante: un aumento del presupuesto militar con un aumento de cinco naves, tres submarinos y dos fragatas”, afirmó.

Cossio insistió en que las decisiones presupuestarias y las ceremonias militares pueden ser interpretadas como parte de los mensajes que intercambian los Estados, especialmente cuando existen controversias recientes. “También la política se hace a través de símbolos, de señales”, sostuvo.

Por ello, planteó que la próxima Parada Militar chilena será una instancia a la que habrá que prestar atención, tanto por la participación de las Fuerzas Armadas como por los gestos que pueda realizar el Ejecutivo.

“Yo creo que la señal que pueda dar el Gobierno y pueda dar directamente las Fuerzas Armadas este 19 de diciembre va a ser algo que vamos a tener que observar con detenimiento”, concluyó.