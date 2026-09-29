Un débil Chile enfrentará a los Estados Unidos: a qué hora juegan y dónde verlo

Este martes 29 de septiembre, desde las 21 horas, la selección de fútbol de Chile saldrá a la cancha cuando visite a los Estados Unidos en un partido amistoso.

El gramado del Energizer Park de San Luis, Misuri, recibirá el duelo entre los que le dicen soccer al fútbol y La Roja más débil de los últimos años.

La selección nacional llega a enfrentar a su par norteamericano tras caer ante Canadá por 1-0 en Toronto en un partido que dejó más dudas que certezas. Aunque el triunfo local fue por la mínima con gol de Jonathan David al 12′, sin duda pudo haber sido una goleada; además, el combinado patrio tuvo que jugar con nueve hombres gran parte del partido tras las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo.

Las métricas de Nicolás Córdova han sido cuestionadas por entrenadores y las pocas victorias que ha obtenido en su ciclo se deben, más que nada, a que Chile enfrentó rivales de menor nivel o a individualidades en particular.

Por su parte, la selección de los Estados Unidos goleó sin mucho esfuerzo al Perú por 4-1 en Orlando, Florida. El rival no era de mucho peso, ya que el técnico argentino de la escuadra estadounidense, Mauricio Pochettino, hizo debutar a varios futbolistas.

Entre estos debutantes, marcó el joven Justin Ellis, perteneciente a los registros del Orlando City al minuto 4. La igualdad transitoria la anotó Gianluca Lapadula en el 15′. Sin embargo, el segundo tiempo fue un bombardeo del gol con tantos del trequartista del Bayer Leverkusen alemán Malik Tillman (66′) y el jovencito de estreno Julian Hall (72′). El mediocampista del Middlesbrough inglés, Sebastian Berhalter, cerró la goleada al minuto 90.

El historial da cuenta de cinco triunfos para Chile, tres para los Estados Unidos y tres empates. La transmisión corre por cuenta de Mega en su señal abierta.