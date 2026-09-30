Ministro Poduje pide la renuncia al seremi de Vivienda RM por pérdida de confianza

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, solicitó la renuncia del seremi de Vivienda de la Región Metropolitana, Sebastián Norambuena Yung, debido a una pérdida de confianza y a que no estaría cumpliendo las metas a la velocidad requerida.

Aunque la salida todavía no ha sido oficializada por el Gobierno, se hará efectiva durante este miércoles. Norambuena Yung ya comenzó a despedirse de parte de sus compañeros de trabajo y comunicó internamente su salida.

En un mensaje que habría enviado a modo de despedida y que posteriormente circuló por distintos grupos de WhatsApp, el hasta ahora seremi señaló que deja el cargo “por pérdida de confianza”.

En la comunicación también entregó palabras de agradecimiento y felicitaciones a los funcionarios, además de señalar que próximamente se despediría personalmente de los equipos con los que trabajó durante los últimos meses.

Norambuena Yung había llegado a la Seremi Metropolitana en marzo pasado, al comienzo de la actual administración. Es arquitecto, máster en Desarrollo e Inversión Inmobiliaria y diplomado en Gerencia Pública.

Al anunciar su incorporación, las cuentas oficiales de la cartera destacaron su experiencia en gestión de suelos y desarrollo de proyectos habitacionales, particularmente aquellos enfocados en vivienda de interés público.

En esa oportunidad, el Ministerio de Vivienda describió al nuevo seremi con un perfil que “combina capacidades técnicas, visión estratégica y un fuerte compromiso con la responsabilidad social y la generación de valor en la comunidad”.

Sebastián Norambuena Yung es, además, hijo de Iván Norambuena, diputado de la UDI por el distrito 46 de la Región del Biobío.

Su paso por la Seremi Metropolitana se extenderá así por cerca de seis meses, luego de que el ministro Poduje resolviera pedirle la renuncia por pérdida de confianza y por el ritmo de cumplimiento de las metas fijadas para la repartición.

Debido a que el Ejecutivo todavía no oficializa la salida, tampoco se ha informado quién asumirá en reemplazo de Norambuena Yung al frente de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana.