Chile va por el Mundial de Rugby 2035: Sudamérica oficializa histórica candidatura

Chile dio este lunes un paso inédito en sus aspiraciones deportivas internacionales. Junto a Argentina, Brasil y Uruguay, formalizó ante World Rugby la candidatura para organizar el Mundial masculino de 2035, un proyecto que busca llevar por primera vez la principal cita del rugby a Sudamérica.

La postulación es liderada por la Unión Argentina de Rugby (UAR), pero contempla expresamente que los cuatro países reciban partidos si la candidatura resulta elegida. En el caso chileno, el Estadio Nacional de Santiago quedó incorporado oficialmente entre los 11 recintos presentados ante el organismo internacional.

Argentina concentra ocho de los estadios propuestos, entre ellos el Monumental de River Plate, el José Amalfitani de Vélez Sarsfield y el Mario Alberto Kempes de Córdoba. La nómina se completa con el Maracaná de Río de Janeiro, el Centenario de Montevideo y el Nacional de Santiago.

“Es un honor absoluto haber suscrito toda la documentación para formalizar la postulación”, señaló a la prensa el presidente de Chile Rugby, Cristián Rudloff, quien calificó la alianza encabezada por Argentina y con Chile, Brasil y Uruguay como subsedes como un proyecto “de clase mundial”.

La candidatura llega además en un momento de crecimiento para el rugby chileno. Los Cóndores aseguraron en septiembre de 2025 su clasificación al Mundial de Australia 2027, su segunda participación consecutiva después de Francia 2023. Chile también alberga actualmente el World Rugby U20 Challenger en el Centro de Alto Rendimiento del Rugby de La Reina.

La apuesta sudamericana deberá imponerse a otras candidaturas que ya están en carrera. España oficializó su proyecto con respaldo del Gobierno, mientras Japón también presentó su interés formal y en septiembre creó un comité nacional para promover su postulación.

El proceso entrará ahora en la etapa de visitas y evaluaciones de viabilidad. World Rugby tiene previsto identificar a su sede preferida en mayo de 2027 y someter la decisión definitiva al Consejo del organismo en noviembre de ese mismo año.

De conseguirlo, Sudamérica abriría un capítulo inédito en la historia del torneo. Estados Unidos organizará el Mundial de 2031, pero la competencia masculina nunca se ha disputado en territorio sudamericano. Para sus impulsores, la postulación de 2035 busca precisamente saldar esa cuenta pendiente y convertir el crecimiento regional del rugby en una candidatura capaz de competir por el mayor evento de este deporte.