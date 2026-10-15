Papelón: duelos clave para campeones e históricos del fútbol chileno están sin fecha ni sede

Ni el duelo definitorio entre Fernández Vial e Iberia ni la final entre los campeones de zona, Buenos Aires de Parral y Provincial Talagante, podrán disputarse en las fechas previstas. Esto porque ambos duelos fueron suspendidos por las autoridades correspondientes, según el medio especializado En Ascenso.

La refriega entre aurinegros y azulgranas iba a ser en Talca y definiría el último cupo de la liguilla de ascenso, mientras los albiverdes y rojos se enfrentarían para determinar al campeón nacional de Tercera B.

En el caso de este último, la sede partió con cuestionamientos desde el primer momento. Y es que la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) determinó que se jugara en el Estadio Municipal de Quinta de Tilcoco, en la Región de O’Higgins, un recinto de escala menor a medio camino, más o menos, entre Parral y Talagante. Sin embargo, la fecha tentativa del domingo 18 hizo caer el partido por motivos de seguridad y disponibilidad policial.

El mismo motivo se esgrimió para suspender la partida entre Fernández Vial e Iberia de Los Ángeles. El duelo entre estos dos históricos, y que supieron jugar en Primera División, deberá definir al último clasificado a la liguilla de ascenso para subir a la Tercera A, donde esperan Cultural Maipú, Deportes Laja Histórico y Municipal Mejillones.

Apenas se supo que debían jugar un partido de definición, se postularon fechas y sedes como Cauquenes, Chillán o Talca. Finalmente, se definió que se jugaría el mismo domingo 18 en la capital del Maule, para así ir lo menos atrasado posible respecto a la otra llave, donde Cultural Maipú y Deportes Laja Histórico definirán un ascenso esta semana.

Las barras iberianas y vialinas se habían preparado ante este anuncio, pero la ANFA retrotrajo todo. Por motivos de seguridad, al igual que en gran parte del país, se echó por tierra la realización de la refriega. La Delegación Presidencial Regional del Maule no podría destinar efectivos policiales para la seguridad en el Fiscal.

El problema adicional es la urgencia con la que debe disputarse, en particular, el partido de Iberia y el Vial. Los tiempos de finalización del torneo corren contrarreloj, al mismo tiempo que la disponibilidad de las eventuales sedes neutrales. Asimismo, Municipal Mejillones espera al ganador de la llave para jugar la liguilla; quien gane en este partido con los nortinos asciende a Tercera A, mientras el que pierde tiene una nueva oportunidad con un club de la cuarta división.

¿Alternativas en ambos casos? Jugarse un día de semana o, en su defecto, esperar hasta el próximo fin de semana. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no hay ninguna posible alternativa con más chances de elegirse.