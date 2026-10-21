Jadue libre de polvo y paja: Corte de Apelaciones sobreseyó definitivamente a exmandamás de la ANFP

El expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, fue sobreseído definitivamente en la causa en su contra por delitos tributarios y declaración indebida de impuestos.

El 28 de julio pasado, la justicia determinó que los crímenes del exdirigente habían prescrito, luego de pasar más de diez años desde su comisión.

En esa oportunidad, la sentencia dejó disconforme al Ministerio Público y al Servicio de Impuestos Internos, que decidieron llevarla a la segunda instancia.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones mantuvo la decisión “por compartir los argumentos de la decisión en alzada. Atendido lo dispuesto en los artículos 253 y 370 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada de veintiocho de julio del año en curso, dictada por el Décimo Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó el sobreseimiento definitivo respecto del imputado Sergio Elías Jadue Jadue”.

El exdirigente de Unión La Calera se radicó en Miami apenas pudo tras reconocer su participación en el FIFA Gate, escándalo de sobornos y pagos ilícitos en mandamases y altos cargos del fútbol de América del Sur. Cabe destacar que la investigación en los Estados Unidos ha aplazado la sentencia de Jadue 16 veces.