Liga de Ascenso: Fase regular terminó con descenso de Rangers y habrá final por el campeonato

La Liga de Ascenso 2026 finalizó su fase regular este fin de semana, confirmando un duelo final por el título, asegurando los participantes de la liguilla y consumando el descenso de un histórico.

En la zona alta, Cobreloa y San Luis de Quillota ganaron sus respectivos duelos, quedaron empatados con 57 puntos en la punta del torneo. En el caso de los “Zorros del Desierto”, golearon a Deportes Puerto Montt por 3-0 en Calama. En paralelo, los “Canarios” superaron a San Marcos de Arica por 0-1 en la puerta norte del país.

Por ende, ambos clubes deberán enfrentarse en una finalísima para definir el campeón y su cupo de ascenso directo. Este partidazo se programó para el próximo sábado 21 de noviembre a las 18 horas en el Estadio Santa Laura, de la comuna de Independencia. El que pierda, clasificará a las semifinales de una liguilla que ya tiene a sus seis clubes de la primera ronda listos.

Se trata de Antofagasta, que quedó tercero tras ganarle a Magallanes, que se posicionó en el quinto puesto. Copiapó, por su parte, igualó 1-1 con Santiago Wanderers y quedaron en el octavo lugar, frente a la cuarta colocación de los “Caturros”. San Marcos, tras su derrota ante San Luis, quedó sexto y Recoleta, que empató con Iquique por 1-1, aseguró el séptimo asiento de la liga.

Así, los duelos, que aún no tienen programación, serán:

Antofagasta vs Copiapó

Santiago Wanderers vs Recoleta

Magallanes vs San Marcos de Arica

En la zona baja, la tabla quedó al rojo vivo. Rangers de Talca descendió a la Segunda División tras empatar ante Santa Cruz sin goles. El cuadro rojinegro necesitaba ganar para así, sin depender de otros resultados, forzar al menos una definición ante los albiazules. Sin embargo, empataron y cayeron a la tercera categoría, sin importar la derrota de San Felipe ante Unión Española.