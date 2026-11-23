La fecha 28 de la Liga de Primera dejó a Universidad de Chile más cerca de asegurar el segundo lugar del campeonato y la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. El triunfo azul ante O’Higgins, sumado a la goleada de Colo Colo sobre Universidad Católica, permitió al equipo de Fernando Gago ampliar su ventaja sobre los cruzados cuando restan dos jornadas para el cierre del torneo.

El campeón Colo Colo estrenó su estrella número 35 en el Estadio Monumental con una victoria por 3-0 ante Universidad Católica. Maximiliano Romero fue la figura del clásico al marcar los tres goles del encuentro, a los 15, 48 y 89 minutos.

Con este resultado, los albos llegaron a 64 puntos, mientras que la UC se mantuvo tercera con 49 unidades, a cinco de Universidad de Chile.

Los azules, en tanto, vencieron por 1-0 a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua. Eduardo Vargas anotó el único gol a los 76 minutos y permitió que la U alcanzara los 54 puntos, quedando a un paso de asegurar el cupo de Chile 2 para la próxima Copa Libertadores.

En el cuarto puesto se mantiene Coquimbo Unido, reciente campeón de la Copa de la Liga, que derrotó por 2-1 a Everton en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Nicolás Montiel abrió la cuenta para los viñamarinos, Luis Riveros empató rápidamente y Lucas Pratto convirtió el tanto de la victoria mediante un penal en el minuto 90+6.

En la lucha por evitar el descenso, Unión La Calera consiguió un triunfo por 1-0 sobre Palestino en La Cisterna, gracias a un gol de Matías Campos López en los descuentos. Los cementeros siguen penúltimos, pero mantienen sus opciones de permanencia.

Distinta fue la suerte de Universidad de Concepción, que cayó por 2-3 ante Ñublense en el Estadio Ester Roa. Franco Rami marcó dos goles para los chillanejos, mientras que Matías Plaza completó la cuenta visitante. Cristopher Mesías y Antonio Díaz descontaron para el Campanil, que continúa en el último lugar.

La próxima jornada tendrá un enfrentamiento decisivo por la permanencia: Unión La Calera recibirá a Universidad de Concepción en el Estadio Nicolás Chahuán.

En los otros encuentros de la fecha, Cobresal venció por 3-2 a Audax Italiano en El Salvador, Huachipato y Deportes Concepción empataron sin goles en Talcahuano y Deportes La Serena derrotó por 2-1 a Deportes Limache como visitante.

La penúltima fecha del campeonato se disputará entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, con partidos programados en simultáneo durante la jornada dominical.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo (CAMPEÓN) 28 64 +32 Libertadores 2 U. de Chile 28 54 +26 Libertadores 3 Universidad Católica 28 49 +16 Duelo Chile 4 4 Coquimbo

Unido 28 41 +4 Sudamericana 5 Deportes Limache 28 40 +7 Sudamericana 6 Everton 28 40 +7 Sudamericana 7 Deportes La Serena 28 40 -1 – 8 Deportes Concepción 28 39 0 – 9 Palestino 28 38 0 – 10 Ñublense 28 38 -9 – 11 Huachipato 28 37 -6 – 12 O’Higgins 28 31 -11 – 13 Cobresal 28 30 -9 – 14 Audax Italiano 28 30 -10 – 15 Unión La Calera 28 27 -18 Descenso 16 U. de Concepción 28 26 -28 Descenso