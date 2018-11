Tomás Duval, analista político: "En Chile no ha habido política de defensa respecto a las Fuerzas Armadas"

El analista Tomás Duval fue invitado a conversar en La Semana Política y a propósito de la contingencia y el actuar de Fuerzas Especiales en los diferentes operativos de este último mes, afirmó que en nuestro país "no ha habido política de defensa. Propiamente tal no la hemos tenido. Sí hemos tenido dos aristas en las políticas de defensa, uno en materia de Derechos Humanos que en un minuto era muy importante sobre las Fuerzas Armadas y el otro en la política de adquisiciones, que en la compra o renovación de material. Pero no ha habido una política de defensa que se pueda traspasar de gobierno a gobierno y que sea una línea conductora respecto de las Fuerzas Armadas".