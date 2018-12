Hector Morales argumenta su "campaña" para ignorar a José Antonio Kast y a la diputada Flores

“Es bien simple, pero tiene un contexto que viene desde algo que me pasó con el señor de apellido K. Tiene que ver con que en las elecciones, hubo un episodio donde él estuvo involucrado en el Estadio Nacional. Yo estaba en mi casa viendo esto y mandé un tweet diciendo ´qué ganas de estar ahí para pegarle un paipe y que se vaya a su casa´ y sentí la violencia de todo su sector sobre mí, durante mucho tiempo”. “Semanas completas de ´sabemos donde trabajas, donde vives´ (…) Entendí que nosotros le estábamos haciendo una campaña gratuita y yo nunca más opiné del caballero y desapareció de mi vida”.

“Un día me invitaron a una charla sobre el impacto de las Kardashian como fenómeno social (…) lo conectaban con toda la campaña de Trump, mostraban al creador de esa campaña y él dice: la mejor publicidad es todo lo que la gente no quiere escuchar. Entonces dije, aquí está la campaña, esa es la campaña que están haciendo”.

“Me carga decirlo pero, quien es el más presidenciable de todos hoy, a vista y paciencia de todos nosotros y quien está trabajando para su próxima campaña es este señor, orquestado por todos los medios que cuando (él) dice cualquier cosa, todos le prestamos las plataformas, lo retwitteamos y echamos mierda. Yo creo que es mejor dejar que hable solo, para mí funciona”.

Sobre Camila Flores

“Cuando llega una niña influencer de RN y echa por el suelo toda la historia de un país, defendiendo a un dictador y diciendo ´yo soy pinochetista´, me parece que es tan violento y también uno se cuestiona ´ ¿Qué hemos hecho mal nosotros?. La Justicia en la medida de lo posible hizo que pudiéramos olvidarnos y pasar por encima, tener que escucharla o ver sus videos mil veces.”

Proyecto contra negacionismo

“Me parece necesario rayar la cancha y rayarla muy gruesa hoy, porque creo que hay un trabajo que no hemos hecho que tiene que ver con nuestra memoria. Ahora, me encantaría que esa ley ni siquiera fuera necesaria, cómo me encantaría que nuestras mujeres no estén en a la calle pidiendo igualdad.”

“Encuentro que hoy, debería ser algo obvio, pero si no existe ese lugar donde hoy las personas están negando un trozo de nuestra historia y me parece necesario volver a foja cero y si tú incitas al odio o a la violencia, creo que es algo a lo que tienes que responder, te tienes que hacer cargo y ser responsable”.