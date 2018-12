Vocalista y guitarrista de U2 tocaron como músicos callejeros en Nochebuena

Años lleva esta tradición de Bono y The Edge, el vocalista y guitarrista de U2, quienes se reúnen para una tradición que en la Nochebuena estadounidense se hace realidad. Ambos aparecieron en Dublín en la céntrica Grafton Street para ejercer de músicos callejeros y recaudar dinero para ayudar a la gente que no tiene un lugar en donde pasar esas fiestas, específicamente al local de beneficencia The Simon Community.

Glen Hansar, el organizador de la velada en que participaron también otros músicos irlandeses y si bien el momento estrella fue la aparición de los "dos muchachos del norte de Dublín", como fueron presentados para iniciar su show.

Bono por su parte señaló que "esto es muy especial para nosotros, deberían estar orgullosos". La velada fue -según los espectadores- realmente hermosa para quienes lograron asistir. Mira acá el registro: