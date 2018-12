Alfredo Ugarte, el bichólogo homofóbico: “En la naturaleza la homosexualidad no existe”

El “bichólogo”, Alfredo Ugarte, participó en el programa de VíaX #ConLasManosEnlaMasa donde describió su amistad con Felipe Camiroaga, habló de su relación con la iglesia católica y de su cercanía con el ex sacerdote involucrado en abusos sexuales, Cristián Precht. Además reveló su lado más conservador y explicó por qué no está a favor de la adopción homoparental argumentando que “todos los niños tienen derecho a recibir una familia bien constituida, como la regla biológica lo establece” asegurando que “jamás voy a poder reemplazar la imagen de una madre, por más que me inyecte hormonas, nunca voy a ser mujer”.

En relación a este mismo tema comentó: “en la naturaleza la homosexualidad no existe, porque la condición más importante es la reproducción” (05:00).

Y finalmente, habló sobre el accidente del CASA 212 que le quitó la vida de su amigo, Felipe Camiroaga, y explicó: “Los únicos responsables de son el capitán del avión” (10:16).

Los dichos del olvidado bichólogo de la Ley de la Selva, han molestado a organizaciones y público en general quienes han manifestado su repudio ante la tribuna que se le entrega a este tipo de mensajes que fomentan la violencia y la homofobia en el resto del país.