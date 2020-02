DC anunció acciones legales contra funcionaria municipal que atacó con bolsa de excremento a concejal de Talca

El pasado martes, el concejal de Talca, Juan Carlos Figueroa (DC), sufrió una agresión por parte de una funcionaria municipal y dirigenta social, identificada como María Argentina Silva, donde esta última lanzó una bolsa con excremento a la autoridad comunal, en plena reunión municipal.

El afectado declaró: "Terminando el concejo, ella me esperó en el salón del municipio, me agredió verbalmente y me tiró excremento en todo mi cuerpo, en la cara. Es una agresión que no voy a tolerar", dijo a Radio Cooperativa.

En un comunicado, la directiva regional del Partido Demócrata Cristiano en el Maule, repudió los hechos y enfatizó que este tipo de actos “lejos de intimidar al concejal de nuestro partido para evitar que realice sus labores fiscalizadoras, fortalecen su voluntad de vigilar el correcto uso de recursos y atribuciones de la municipalidad de Talca”.

Además desde el partido, anunciaron que el presidente de la falange, Fuad Chahin, el concejal Juan Carlos Figueroa y el abogado Ignacio Suárez realizarán acciones legales y denunciarán lo sucedido en la Contraloría General de la República.

Entrevistada en los matinales de Chilevisión y Canal 13, la acusada justificó la agresión, manifestando que ha sido “hostigada” constantemente por el concejal. Además, lo acusó de no dar comida a los trabajadores y “robarle” sus imposiciones.

