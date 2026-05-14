Alcaldes opositores preocupados tras cita con Kast: “Lo que ustedes dicen no va a ser considerado”

Con críticas al contenido de la Ley Miscelánea y acusando falta de disposición del Gobierno para modificar el proyecto, alcaldes de oposición salieron con una “sensación amarga” tras reunirse por casi cuatro horas con el Presidente José Antonio Kast en La Moneda.

La cita ocurrió una semana después de que el Mandatario recibiera a alcaldes oficialistas y reunió esta vez a cerca de un centenar de jefes comunales opositores, varios de los cuales llegaron buscando respuestas sobre el impacto que tendría la megarreforma impulsada por el Ejecutivo en los presupuestos municipales y servicios públicos.

Entre las voces más críticas estuvieron las alcaldesas de Viña del Mar, Macarena Ripamonti; de Valdivia, Carla Amtmann; y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quienes tras el encuentro difundieron un video conjunto manifestando su preocupación por el rumbo de la iniciativa. “Salimos bastante decepcionados”, resumieron las autoridades comunales luego de la reunión.

La alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, señaló que acudieron buscando certezas sobre eventuales recortes y los efectos de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno.

“Estábamos buscando certezas para nuestros vecinos, a propósito de los anuncios de recorte y la incertidumbre que genera esta propuesta de reforma, y no encontramos buenas respuestas”, afirmó.

En la misma línea, Macarena Ripamonti sostuvo que uno de los principales puntos planteados al Ejecutivo fue la necesidad de abrir más tiempo de discusión para el proyecto.

“Llegamos, estuvimos cuatro horas y al final nos dicen: ‘todo lo que ustedes dicen no va a ser considerado’. Y lo que pedíamos era tiempo”, cuestionó la jefa comunal de Viña del Mar.

Ripamonti además criticó que el proyecto denominado de “Reconstrucción Nacional” incluya materias que, a su juicio, no guardan relación con procesos de reconstrucción tras catástrofes. “Este gran proyecto tiene 50 artículos y solo uno trata sobre reconstrucción”, sostuvo.

La alcaldesa cuestionó específicamente la inclusión de cambios vinculados a gratuidad universitaria, regulación de acuicultura y contribuciones para adultos mayores. “¿Qué tiene que ver el cambio de la gratuidad universitaria con la reconstrucción de Viña del Mar?”, planteó.

Según Ripamonti, las modificaciones tributarias propuestas terminarán trasladando costos a sectores medios y a los propios municipios. “Eso se va a traducir en que la carga de los servicios la van a terminar pagando vecinos de clase media o menos que media”, advirtió.

En paralelo, Carla Amtmann expresó preocupación por eventuales recortes presupuestarios en salud, particularmente en el Hospital de Valdivia. “Si hay que recortar cosas tan esenciales como el presupuesto de un hospital, ¿por qué al mismo tiempo se está diciendo que no se va a recaudar el impuesto que pagan grandes empresarios o ministros?”, cuestionó.

La alcaldesa añadió que durante la reunión insistieron en la necesidad de extender el debate legislativo, aunque —según afirmó— no encontraron apertura del Ejecutivo. “No hubo disposición a tener ese tiempo para la discusión nacional que nos parece relevante”, sostuvo.

Ripamonti también advirtió impactos para el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, asegurando que el recinto enfrentaría un recorte superior a los $10 mil millones.

Tomás Vodanovic, en tanto, defendió la decisión de asistir a la convocatoria presidencial, aunque aseguró que las inquietudes de los municipios no fueron recogidas. “Si estamos acá no es para hacer un gallito político, es para defendernos de políticas que van a hacer daño a la vida de nuestros vecinos”, afirmó.

El alcalde de Maipú señaló que las consecuencias del proyecto podrían afectar directamente la capacidad operativa de los municipios. “Quizás la ciudadanía no lo ve porque no administra presupuestos, pero que a Maipú le quiten 6 mil millones significa mucha menos capacidad de respuesta”, sostuvo.