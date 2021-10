Lasarte defiende a Alexis a horas de afrontar un difícil partido con Paraguay

El seleccionador de la selección masculina de futbol de Chile, Martín Lasarte, defendió este sábado el rendimiento del delantero Alexis Sánchez en el partido que perdieron por 2-0 ante Perú el pasado jueves y anticipó que le encomendará otro rol para encarar el domingo una difícil y crucial cita con Paraguay en Santiago.

"Cuando un jugador no puede dar el máximo, tiene que dar cinco. Y Alexis no estaba para el siete, porque no estaba en su mejor momento, pero lo vi con ganas, siempre intentó, no se escondió. Eso es un elemento positivo y ha sido valorado por sus compañeros", dijo a propósito de las críticas.

Lasarte afirmó que espera una selección de Paraguay "dura de sortear", como suele serlo cuando juega de visitante, con muchos hombres en el fondo de la defensa.

Tras la derrota ante Perú, Chile se juega este domingo muchas de sus últimas opciones de clasificar al Mundial de Catar 2022 y Lasarte cree que aún es posible, pese a que el equipo es el tercero peor de las eliminatorias, con solo siete puntos, lejos de la zona de clasificación y a siete unidades de la repesca, un derecho que obtiene el quinto clasificado.

"Creo que todavía tenemos armas para pelear por la opción de ir al Mundial. Después de un gran derrota puede venir una gran victoria. Siento que mañana vamos a hacer un buen partido", afirmó.

"Hoy siento que es posible dar vuelta esta situación y dependerá de los resultados de los partidos que están por delante", continuó.

Preguntado sobre su aporte en los ocho meses que lleva al frente de la selección chilena, dijo que "algunos hablan del no aporte" pero que "ha habido algo".

"Conseguimos un empate contra Argentina e hicimos un buen partido ante Bolivia. Con Brasil merecimos más. Soy el más autocrítico de todos. El fútbol tiene estos caminos. Hay que seguir trabajando y buscando el clic al asunto", expresó el técnico, quien agregó que no piensa en su futuro si los malos resultados no se revierten.