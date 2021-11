Los cálculos de Guillermo Teillier: “Reconozco que hay un alza de José Antonio Kast (…) pero yo creo que Boric puede ganar la primera vuelta”

El diputado comunista y actual candidato a senador por la Región Metropolitana, Guillermo Teillier, analizó el panorama electoral de cara a las primarias presidenciales del próximo 21 de noviembre. El timonel del PC reconoció el alza del representante de la extrema derecha, José Antonio Kast, pero también confía en que Boric pueda proclamarse presidente en la primera vuelta.

“A pesar de lo que se dice de que Kast ha subido en las encuestas y todo, tengo unas dudas en las encuestas, se han equivocado, en las primarias nuestras se equivocaron bastante. Yo creo que Boric puede ganar en la primera vuelta”, dijo Teillier en conversación en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile.



Video vía Twitter @CNNChile

Respecto a su visión sobre los candidatos de la recha, Teillier comentó que “reconozco que hay un alza de José Antonio Kast, pero no estoy seguro que gané en la primera vuelta. Puede que haya crecido, pero no que gane en primera vuelta. Si lo veo más fuerte que Sichel, indudablemente. Esa derecha que representaba Sichel o que quería representar Sichel y que a mi me parece que representaba los intereses del actual Gobierno, esa derecha parece estar derrumbándose”.



Video vía Twitter @CNNChile