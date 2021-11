“El PDG va a decidir democráticamente quién será el próximo Presidente de Chile”: Parisi anunció que su partido definirá apoyos en segunda vuelta a través de una consulta online

Una de las grandes sorpresas de las elecciones 2021 fue Franco Parisi y el Partido de la Gente. El candidato presidencial se posicionó en el tercer lugar con cerca de 900 mil personas que votaron su opción, alcanzando el 12,80% de las preferencias. También fueron seis diputados electos y los votantes que se inclinaron a este sector serán los que definirán al próximo presidente de Chile. Ante esto, el mismo Parisi anunció una votación online para definir los apoyos del partido de cara al balotaje del 19 de diciembre.



Video vía Twitter @DonFilofio

“Con respecto a qué va a pasar, democracia digital. Nosotros creemos en aquello, ya lo conversamos con el presidente, don Luis (Moreno). Vamos a hacer la consulta que corresponda, ojalá invitando a ambos candidatos para que nos cuenten su visión. No es un debate ni un examen, pero que le cuenten a la comunidad del Partido de la Gente qué es lo que están pensando, y así nosotros en forma democrática y colectiva, tomaremos una decisión”, indicó Parisi.

Además agregó que “el Partido de la Gente va a decidir democráticamente quién será el próximo Presidente de Chile. ¡Increíble!, de ser los más ninguneados, nos han tratado mal, fueron abusadores estos matones de algunos medios de comunicación, a ver quién lleva la batuta ahora, el PDG”.

El ex candidato presidencial también apuntó a los medios de comunicación por no poder alcanzar un mayor porcentaje de votación, luego de las acusaciones en su contra por acoso sexual, estafa y el no pago de pensión de alimentos. “No podíamos competir con lo que nos hizo Canal 13 que fue una canallada, lo que nos hizo Chilevisión, una canallada, lo que nos hizo La Tercera y El Mercurio, otra canallada”, sostuvo.