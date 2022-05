Maduro sigue con los guiños a Estados Unidos y adelantó viaje a Nueva York para asistir a campeonato de salsa

Luego de la flexibilidad de las sanciones que impuso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Venezuela, el mandatario de aquel país, Nicolás Maduro, bajó el tono agresivo que ha mantenido durante prácticamente toda su gestión en contra del país norteamericano y adelantó un viaje a Nueva York para asistir a un campeonato de salsa junto a su esposa.

Las condiciones que puso Biden es que el gobierno de Maduro tenga diálogos con la oposición en Ciudad de México, lo que ayudaría a mejorar las relaciones entre ambos países y unas eventuales flexibilidades respecto a las sanciones económicas que pesan sobre el país sudamericano.

El mandatario comentó que pedirá la visa para asistir al campeonato de salsa que se desarrollará el 11 de junio en la ciudad de Nueva York. “Nos vamos Cilia (Flores) y yo directo a Nueva York. Me esperan en Nueva York. A mí me gusta mucho Nueva York, yo conozco muy bien Nueva York, he manejado muchísimo en Nueva York", indicó Maduro en un programa radial.

Además agregó que "en el sur de Nueva York queda la Pequeña Italia. Ahí venden unos espaguetis mundiales. Y el Barrio Chino, Manhattan, el barrio puertorriqueño y el barrio dominicano. Ahí me la pasaba yo, en las calles de Nueva York".

Pero su tono pareció ser más simpático aún al enfatizar: "Mi saludo a toda la gente buena de los Estados Unidos de Norteamérica. Amamos a los Estados Unidos de Norteamérica. Por Estados Unidos lo que tenemos es amor”.

Justamente, el festival de salsa de Maduro coincide con la Cumbre de las Américas que se desarrollará desde el 6 al 10 de junio en Los Ángeles, instancia en la que algunos países como Argentina han manifestado el interés de que Venezuela vaya con algún representante a la instancia.