Esta semana se siguen aprobando enmiendas para avanzar en la redacción de la nueva Constitución

Desde Tenemos que Hablar de Chile, plataforma colaborativa de participación y diálogo ciudadano, se analizaron los principales avances en materia de participación del proceso constitucional de la semana.

Esta semana resonó en las salas del Congreso en Santiago el concepto de “unidad de propósito”. Según el reglamento del proceso constitucional, este tipo de enmiendas vienen a buscar acuerdos de redacción con objetivos similares entre los comisionados.

Con respecto a estos objetivos, en la Subcomisión de Función Jurisdiccional se aprobaron enmiendas que incorporan el arbitraje, la mediación y otros medios para la resolución de conflictos a través del Poder Judicial.

También se aprobó la enmienda que permite a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de partidos políticos, movimientos u otras formas de organización que no respeten los principios básicos del régimen democrático, que hagan uso o inciten a la violencia.

La subcomisión de Derechos aprobó el envío al pleno del capítulo sobre Medio Ambiente. Serán 7 artículos sobre la conservación, preservación, restauración y regeneración de las funciones y equilibrios de la naturaleza y su biodiversidad; la obligación del Estado de fomentar el desarrollo sostenible y promover las fuentes de energía renovables, la reutilización y el reciclaje de residuos.

También despachó al pleno gran parte del capítulo sobre Derechos y Libertades Fundamentales, donde hubo gran consenso, la subcomisión acordó por unanimidad, en dos indicaciones, proscribir la pena de muerte en Chile.

Otro punto discutido fue el del derecho a la salud, que pese a que se llegó a consensos, hubo diferencias de hasta dónde se podía profundizar: El Comisionado Quezada añadió a la discusión que “aquí no hay hoja en blanco, al contrario, aquí hay un derecho a la salud que nosotros

hemos consensuado luego de un arduo trabajo, derecho que, tal como establecen las bases, incorpora como debe ser, el derecho y la posibilidad de que la ciudadanía pueda escoger sus prestadores y por tanto no hay tampoco, a mi juicio, una hoja en blanco. Pero no solo eso, aquí hay una debida consagración al derecho a la salud en lo que hemos podido consensuar como enmienda de unidad de propósito, sino que además se enriquece este derecho”

La Comisionada Horst también hizo presente su visión sobre este punto: “Hay un aspecto que va a quedar rezagado, que no va a estar, una parte incompleta, porque si bien hoy día como unidad de propósito está contemplada la libertad de elección a nivel de prestadores, eso no es

completo, hay dos elecciones cuando hablamos de salud: Uno del aseguramiento y dos de los proveedores”.

La subcomisión de Principios aprobó el envío al pleno todo lo referido a nacionalidad, ciudadanía y estados de excepción, donde mantuvieron los 4 que ya existen en el texto vigente. Como innovación en temas electorales está la enmienda que llegará directo al pleno, con la que una persona que haya sido acusada judicialmente por delito, que merezca pena aflictiva, quedará inhabilitada de ser candidata a una elección popular.