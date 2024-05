Ministra Jara defiende spot publicitario del gobierno sobre pensiones y arremete contra las AFP’s

Para este jueves al mediodía está citada la comisión de Trabajo del Senado para continuar con la tramitación de la Reforma Previsional. Pero en medio de este debate es que se abrió una nueva polémica. Esto por una campaña publicitaria del gobierno denominada “mejores pensiones para Chile” y que actualmente está siendo transmitida por televisión y en donde una familia destaca que el proyecto del gobierno busca crear un seguro social que pinta bueno y que viene una cotización nueva, pero de parte del empleador. La Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, defendió la campaña y afirmó que las AFP han invertido una “gran cantidad de recursos en desinformar a la ciudadanía”. “El comercial que están pasando en la televisión las AFP es del todo engañoso, ya que le dice a la gente que tiene un 6% que no existe” declaró la ministra. Por lo pronto, desde Chile Vamos anunciaron que recurrirán a la Contraloría por el spot del Gobierno, ya que a su juicio, la campaña “infringiría gravemente” una serie de normativas, entre ellas la que establece que sólo se pueden promocionar leyes aprobadas y no proyectos en trámite. Cómo decíamos, el debate en la comisión está citado para el jueves al mediodía, pero es sabido que el senador Moreira ha insistido en que la votación no sea en junio, sino que en julio. De cara a la Cuenta Pública del 1 de junio, la reforma de pensiones se perfila como uno de los proyectos más significativos del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Corte Suprema revisa requerimiento de remoción contra fiscal Armendáriz

Este martes y miércoles la Corte Suprema revisará las pruebas relacionadas con el requerimiento de remoción del cargo en contra del fiscal Xavier Armendáriz, requerimiento presentado por diputados de oposición a principios de abril, en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal en contra del Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez. El fiscal declaró que le ha resultado “muy complejo plantear una defensa”, ya que el requerimiento de los diputados no presenta un conjunto claramente determinado de hechos precisos sobre los cuales pudiera estructurarse una imputación. Es más, señala que se trata de simples desacuerdos con decisiones de persecución. Desde la derecha afirman que el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte tendría una suerte de “ensañamiento” en contra del actual mandamás de Carabineros.

Prisión preventiva para 5 de los 12 “Pulpos Verdes” tras formalización por cohecho y otros delitos

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para cinco de los 12 funcionarios de Carabineros imputados como autores del delito de cohecho, cometido entre 2022 y 2023 en diversos sectores del barrio Meiggs. Los policías delincuentes eran conocidos por los comerciantes como “Los Pulpos Verdes” por la similitud en la manera de operar con la banda peruana Los Pulpos. El tribunal estableció un plazo de 180 días para la investigación. Los exuniformados fueron detenidos tras una investigación de más de un año y medio por la Fiscalía Centro Norte.

Arma utilizada en crimen de Carabineros fue usada en masivo atentado efectuado hace dos años

De acuerdo a peritajes de la fiscalía y carabineros, se logró establecer un mach exacto entre evidencia balística encontrada en el homicidio de los 3 carabineros ocurrido hace un mes en Cañete y un ataque incendiario en la comuna de Los Álamos que tuvo lugar hace casi 2 años. En la provincia de Arauco. Todo el detalle de ambas operaciones y las similitudes encontradas en el armamento, está en el reportaje de portada de el Mostrador titulado “Arma utilizada en crimen de Carabineros, fue usada en masivo atentado efectuado hace dos años”. Por lo pronto, la ministra Carolina Tohá afirmó que la investigación ha presentado muchos desafíos al haber ocurrido en una zona rural en donde cuesta más levantar evidencia. Aunque reconoció que se está avanzando.

Cementos Bío Bío arriesga millonaria multa por incumplimientos en manejo de emisiones

La Superintendencia del Medio Ambiente inició un procedimiento sancionatorio contra Bío Bío Cementos, ubicada en la comuna de Antofagasta, por “incumplimientos relacionados a las medidas de control que debe implementar la empresa para el manejo de emisiones”, ya que en las fiscalización realizadas por la SMA se pudo constatar que las medidas implementadas para el control de emisiones han sido “deficientes y no cumplen su objetivo”. La empresa tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos.

Fiscal judicial de la Suprema recomienda que caso Putre sea visto por justicia militar

En un informe que ingresó este lunes, el fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Sáez, recomendó que el caso Conscriptos de Putre sea remitido a la Justicia Militar. De acuerdo al documento, los responsables de los delitos cometidos, en caso de haberlos, son militares y las víctimas de estos eventuales delitos también lo son. El informe señala que la resolución debe ser comunicada al Juez del Juzgado de Garantía de Arica, junto con el traspaso de todos los antecedentes del caso. La decisión final sobre la competencia recaerá en la Corte Suprema, que deberá resolver la contienda y decidir si el Caso Conscriptos de Putre será abordado por los tribunales civiles o la Justicia Militar.

Consejo de Seguridad de la ONU citado a reunión de emergencia por ataque israelí en Rafah

El Consejo de Seguridad de la ONU fue citado de emergencia este martes a una reunión para abordar la emergencia que se vive en Rafah, tras el ataque israelí del pasado domingo en el que murieron casi medio centenar de personas. La reunión fue solicitada por Argelia. El ataque aéreo israelí, en el que murieron unos 45 palestinos, muchos de ellos niños, afectó a un campamento de tiendas de campaña para personas desplazadas en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.

Tras conocerse el incidente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la muerte de civiles en Rafah, era un “trágico percance”.