Incendios forestales en el sur abren disputa entre ministra Tohá y oficialismo por intencionalidad

La crisis de incendios forestales continúa preocupando a las autoridades, con más de 17.000 hectáreas consumidas, de las cuales 14.000 corresponden a La Araucanía. Este martes Senapred reportó 1 fallecido, 44 damnificados, 3 lesionados, 27 personas albergadas y un total de 30 viviendas destruidas, más la detención de una persona en Linares. Se indicó que se mantienen las Alertas Rojas para la región de La Araucanía; y para las comunas de Pinto y San Ignacio, en la región del Ñuble. Los Álamos y Los Ángeles en la región del Bío Bío. Y que continúa vigente la Alerta Amarilla para las comunas de: Lolol, región de O’Higgins; Parral en el Maule; Tomé y Mulchén en el Bío Bío. La Conaf informó que hasta las 21:00 horas de este martes, a nivel nacional se reportan 19 incendios que siguen en combate, 14 controlados.

La ministra Carolina Tohá insistió en que algunos focos en La Araucanía podrían estar relacionados con reivindicaciones territoriales, lo que generó críticas en el oficialismo. El gobernador René Saffirio advirtió que pueden afectar el diálogo en la región. Mientras que el senador Iván Flores calificó las afirmaciones como “temerarias y complicadas”, sugiriendo que si no hay pruebas contundentes, no deberían vincularse los incendios con reivindicaciones territoriales. Por su parte, el senador Francisco Huenchumilla consideró las declaraciones de la ministra como una “verdadera comedia de equivocaciones” y pidió prudencia en la conducción del Estado.

Decretan prisión preventiva para Piratas de Aragua y se les imputa asesinato de Ronald Ojeda

El 11° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó prisión preventiva para 14 miembros de los “Piratas de Aragua”, elevando a 21 los detenidos en la causa por crimen organizado. La Fiscalía los acusa de secuestros, extorsiones y homicidios, entre ellos el asesinato de Ronald Ojeda y del teniente Emanuel Sánchez Soto. También se identificó una estructura jerárquica con líderes y operativos encargados de ejecutar los crímenes. Cuatro imputados fueron capturados en el extranjero, y se inició su extradición.

Ministerio de la Mujer toma acciones por denuncia contra Durán (RN) y la califica de “grave”

El diputado Jorge Durán (RN) fue denunciado por su expareja de abuso sexual y violación. La PDI investiga los hechos ocurridos el 8 de febrero en Colina. Durán negó las acusaciones y afirmó ser víctima de extorsión, mientras que su expareja rechazó la versión del parlamentario, señalando que solo exigía el pago de boletas por su trabajo como comunity manager. Renovación Nacional puso los antecedentes a disposición de su Tribunal Supremo, mientras la ministra (s) de la Mujer, Luz Vidal, señaló que se están realizando las acciones correspondientes.

Caso Convenios: Diego Ancalao deja la cárcel tras pago de fianza y advierte a la “casta política”

El excandidato presidencial por la Lista del Pueblo Diego Ancalao dejó la cárcel de Alto Bonito en Puerto Montt tras pagar una fianza y ahora cumple arresto domiciliario nocturno en Temuco. Imputado por lavado de activos en el caso Convenios, el dirigente acusó persecución política y racial, asegurando que su detención responde a su condición social y étnica. Afirma que los hechos demostrarán su inocencia y promete enfrentar a la “casta política” que, según él, usa el poder en su beneficio. Ancalao fue formalizado el 5 de agosto de 2023 en el marco del caso Convenios. Ahora, con la libertad bajo fianza, deberá seguir enfrentando el proceso judicial mientras cumple arresto domiciliario nocturno en Temuco.

Trump firma un decreto para reducir el tamaño de la Administración y dar más poder a Musk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva para reducir “significativamente” la plantilla de la Administración pública y otorgar más poder a un organismo llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), que está bajo la supervisión de Elon Musk. El mandatario compareció ante la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca junto a Musk, que llevaba una gorra negra con las siglas MAGA, el eslogan de campaña de Trump, ‘Make America Great Again’ (“Hacer a EE.UU. grande de nuevo”) y estaba acompañado por su hijo menor a quien el empresario llama X.

Zelenski se muestra abierto a negociar un “intercambio directo de territorios” con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró estar abierto a negociar un intercambio directo de territorios con Rusia para poner fin al conflicto. La propuesta busca recuperar regiones ocupadas a cambio de concesiones, aunque no se detallaron cuáles serían. La iniciativa generó reacciones divididas en Ucrania y entre sus aliados occidentales. Mientras algunos ven la medida como una posible solución diplomática, otros advierten que podría legitimar la ocupación rusa y sentar un peligroso precedente. Zelenski advirtió este martes que si su homólogo estadounidense, Donald Trump, retira la ayuda a Ucrania, Europa por sí sola no será capaz de sustentarlo. En una entrevista con Fox News, Trump dijo que, en compensación por la ayuda brindada a Ucrania, quiere tener acceso prioritario a los minerales de “tierras raras” en un país que cuenta con las mayores reservas de uranio y titanio de Europa. En respuesta, Zelenski comentó a The Guardian que “no está en el interés de Estados Unidos” que estos minerales acaben en manos rusas y potencialmente compartidas con Corea del Norte, China o Irán.