En polémica entrevista televisiva con preguntas pactadas Milei busca despegarse de “criptofiasco”

En una polémica entrevista realizada por el canal TN al presidente Javier Milei a raíz del escándalo de la criptomoneda LIBRA y la participación del presidente argentino, se reveló un momento donde un asesor presidencial interrumpe la conversación, generando tensión y el periodista Jonatan Viale afirmando que “si, yo entiendo, me di cuenta, te puede entrar en un quilombo judicial”. En otra parte Milei le pregunta a Viale que si no era que se pactaban las preguntas y el periodista le responde que tiene las preguntas que le hizo llegar Caputo y la hermana del presidente. En la mentada entrevista el presidente argentino defendió su rol en el escándalo de la criptomoneda Libra, negando vínculos ilícitos y afirmando que solo difundió, no promocionó, el proyecto. Aunque no hubo mención a que al final del mensaje que posteó el viernes había un link al sitio vivalalibertadproject.com con el número del contrato para suscribir el token, tal como lo hacen influencers para promocionar productos. Aseguró que el problema es entre privados y que pocos argentinos fueron afectados. Milei admitió conocer al creador, Hayden Mark Davis, y justificó su publicación como apoyo a emprendedores. Desestimó las acusaciones de la oposición, que pide juicio político, atribuyéndolas a motivos electorales.

Cathy Barriga vuelve a arresto domiciliario y Joaquín Lavín León confirma restitución de fondos a la Cámara de Diputados

El 9° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó arresto domiciliario para la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, imputada por fraude al fisco, apropiación indebida y falsificación de documentos públicos. La jueza María Lausen acogió el argumento de la defensa sobre la baja probabilidad de fuga o reiteración delictual. Barriga, quien estaba en prisión preventiva desde diciembre, enfrentará una nueva formalización el 15 de abril por malversación de caudales y negociación incompatible. Casi al mismo tiempo que pasaba esto se supo que Joaquín Lavín León devolvió $7 millones a la Cámara de Diputados tras ser señalado por facturas falsas en la investigación que involucra a su esposa, Cathy Barriga. Aunque aseguró que la devolución es preventiva ante un posible error contable, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente lo investiga por lavado de activos y fraude al fisco.

Vuelco en muerte del cantante Gervasio: tras 35 años investigarán su causa de muerte como homicidio

El caso por la muerte del cantante uruguayo Gervasio, ocurrido en 1990, fue recalificado como homicidio tras una presentación judicial realizada en 2019 por los abogados Carlos Durán y Germán Cueto. La investigación, que inicialmente se consideró suicidio, se reabrió en 2013 debido a cuestionamientos de su círculo cercano y hallazgos de irregularidades en la autopsia. El cuerpo de Gervasio fue encontrado en una casa abandonada en Talagante, y su familia siempre puso en duda la versión oficial, señalando inconsistencias en la indagatoria.

Denunciante de Monsalve presenta demanda contra el Gobierno: exige se tomen acciones preventivas

La denunciante del exsubsecretario Manuel Monsalve presentó una demanda laboral contra el Gobierno en el Segundo Juzgado Laboral de Santiago, acusando a la Subsecretaría del Interior de vulnerar sus derechos fundamentales. La acción, impulsada por los abogados Rodrigo Azócar y Romina Urzúa, no busca compensación económica, sino medidas preventivas para evitar futuros casos. Exigen que se reconozca la negligencia de la Subsecretaría al no protegerla del acoso laboral y se implementen políticas para prevenir la violencia y el acoso en el sector público.

Paulina Vodanovic por posibilidades de Bachelet 3: “No podemos actuar sobre un supuesto que no está”

Paulina Vodanovic, presidenta del PS, señaló que respaldarán a Michelle Bachelet si decide postular, aunque la exmandataria ha descartado hasta ahora esa posibilidad. Destacó que la unidad, como en la época de la Nueva Mayoría, es clave para el oficialismo. Vodanovic también abordó la opción presidencial de Carolina Tohá, afirmando que “los buenos jugadores se prueban en la cancha” y que la ministra evaluará su candidatura en marzo. En encuestas recientes, Bachelet aparece segunda, acortando distancia con Evelyn Matthei.

“No es fácil”: Gobierno responde a “recorte presupuestario” propuesto por Matthei

Evelyn Matthei, candidata presidencial de la UDI y RN, interrumpió sus vacaciones para proponer un recorte de US$6.000 millones en el presupuesto de 2026, además de exigir al actual gobierno una reducción de US$3.000 millones en 2025. En un video, subrayó la urgencia de ordenar las finanzas públicas y combatir el despilfarro, afirmando que estas medidas son clave para reimpulsar el crecimiento. La vocera (s) Aisén Etcheverry respondió a la candidata Evelyn Matthei destacando que el Gobierno ya ajustó 700 mil millones de pesos y que reducir presupuesto no es fácil debido a programas y subsidios. Subrayó que más que solo recortar, la clave es fomentar el crecimiento económico con responsabilidad fiscal.