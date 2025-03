Senador Latorre (FA) y salida de Crispi: “Hay que valorar cuando se decide dar un paso al costado”

El terremoto político que sacudió a La Moneda a solo un día del tercer aniversario del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y que dejó fuera del gabinete a la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), y fuera de la jefatura de asesores de Presidencia a Miguel Crispi (FA), sigue resonando en el ambiente político.

Dos salidas clave, que se suman al paso de Carolina Tohá (PPD) del Ministerio del Interior a la carrera presidencial. Fernández y Crispi dejan el Ejecutivo en medio de duros cuestionamientos por parte de la oposición.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el senador por Valparaíso Juan Ignacio Latorre (FA), quien puso en realce la opción adoptada por Crispi.

“En lo personal, valoro la militancia, el compromiso de Miguel, lo conozco hace muchos años, efectivamente. Un fundador del proyecto político y de este Gobierno, estuvo desde el día uno, desde la campaña. En el fondo muy comprometido, y yo sé que el Presidente también lo valora y por lo mismo lo mantuvo“, aseguró Latorre, remarcando que su decisión de mantenerlo por tanto tiempo en el cargo, a pesar de las constantes críticas en su contra, no fue “para hacerle un gallito” con quienes pedían su salida ―tanto del oficialismo como de la oposición―.

En virtud de lo anterior, aseguró que existe “casi una obsesión con Miguel Crispi, como que casi de achacarle la culpa de todos los males, de todos los errores de Gobierno. También ahí creo que hubo una exacerbación de lacrítica hacia su figura”.

“Claro, uno dice ‘hay una coincidencia con el episodio de la mañana’, una tensión, en mi opinión, un nuevo como show mediático de esta comisión investigadora presidida por el diputado Mellado, que vuelve alo mismo, el tema de Contraloría, la multa”.

Con respecto a la posibilidad de autocríticas, tanto por parte de Crispi como del Frente Amplio, por algunas de las polémicas en las que estuvo involucrado (como su negativa a comparecer en la comisión investigadora del caso Convenios), Latorre puso en contexto las respuestas del ahora exjefe de asesores de La Moneda: “si uno piensa todo el periodo en que le tocó estar fue súper complejo, con muchos episodios críticos para el Gobierno”.

“El dar la responsabilidad de esos errores o de esas críticas a la figura de Miguel Crispi, a eso es a lo que me refiero, que hay ciertos sectores en los que hay como una obsesión, todo lo apuntan allá. Es como lo que pasaba antes con el ministro Giorgio Jackson, que por la cercanía con el presidente, entonces, bueno, le achacan todos los males”.

Aun más, también recordó que no sólo el Frente Amplio se encuentra apostado en La Moneda, por lo que resultan poco atendibles a las críticas sobre ‘superioridad moral’ al interior del Ejecutivo: “esta es una coalición de Gobierno donde hay experiencia, donde está la izquierda y la centroizquierda gobernando. Y yo diría, en cada uno de los episodios críticos, tanto el caso Monsalve, el caso Convenio y otros, dificultades y errores, no todo es achacable o no toda la responsabilidad es de figuras del Frente Amplio“.

“Estoy hablando de la alianza amplia: viene gente del mundo de la centroizquierda, pero también viene gente del mundo del Partido Comunista, que también tuvo experiencia en el Gobierno anterior. En el fondo acá, si uno mira el comité político del Gobierno, es una mezcla de generaciones, ¿no? Donde está Elizalde, está Carolina Tohá, Jeannette Jara, Camila Vallejo, Antonio Orellana, el mismo Presidente. Entonces, el núcleo jerárquico que toma decisiones no es solo del Frente Amplio“, aseguró.

La “crisítis” al interior de La Moneda y la realidad de gobernar

Asimismo, el senador del Frente Amplio también se refirió a las variadas crisis que ha debido enfrentar el oficialismo durante el Gobierno de Gabriel Boric: respecto del caso Convenios y el caso Monsalve, afirmó que ambas son “crisis brutales que golpearían, yo diría, a cualquier gobierno. Son muy brutales, muy complejas, muy difíciles”.

“También añadiría otro elemento político que fue también para nosotros muy difícil, que fue la derrota del primer proceso constituyente, empezando el Gobierno. Eso ya es una derrota política que le toca asumir, enfrentar, y que donde habían expectativas, etcétera, de lo que podía producir ese proceso constituyente”.

“Y lo otro, la otra dificultad importante: es un Gobierno que le toca enfrentar elecciones como ningún otro. Es difícil encontrar en los treinta y tantos años de democracia un Gobierno que está sometido a elecciones permanentes, en minoría parlamentaria. Donde tu adversario, en cada elección a la que tú vas, ya sea municipal o plebiscitos constituyentes o lo que sea, lo transforman en un plebiscito”.

De todas maneras y aún con viento parlamentario en contra, Latorre destacó lo logrado con la reforma de pensiones. “No es la reforma original que nosotros pensábamos y queríamos, que era un sistema mixto, con capitalización individual, pero superando el negocio de la AFP(…) Eso no se pudo, no por falta de voluntad política nuestra ―y de hecho lo hemos dicho, lo dijo hasta el ministro Marcel en la propia negociación, acá van a quedar tareas pendientes del progresismo en camino a fortalecer y profundizar la seguridad social”.

“Es lo que se pudo lograr hoy día en minoría parlamentaria con una mayoría opositora muy dura y que impuso también sus términos. Pero preferimos avanzar en mejorar las pensiones a la gente y que eso también era parte del programa de Gobierno, subir las pensiones a $250 mil pesos en la PGU, incorporar componentes de solidaridad, de género, etcétera, cosa que al sector de la derecha no le gusta”, sentenció.