Chats entre Hassler y Cariola: Alcaldesa Delfino insta a normar comunicaciones entre autoridades

El pasado lunes 3 de marzo, en el marco de la investigación sobre la fallida compra de la Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago durante la gestión de la exalcaldesa Irací Hassler (PC), un polémico allanamiento al domicilio de la diputada Cariola, en el momento en que se encontraba con su hijo recién nacido, resultó en la incautación de su computador y su teléfono.

En los chats recuperados por la PDI y publicados por la prensa, además de los intercambios que sugieren la eventual influencia de Cariola en la elección de Sierra Bella, se menciona una petición de la parlamentaria a la exalcaldesa en favor de un empresario chino. Se trata de Bo ‘Emilio’ Yang, quien también ha sido parte de reuniones con parlamentarios, pese a no tener ningún cargo diplomático.

Según las conversaciones reveladas, en enero del 2022, Cariola solicitó a la entonces alcaldesa de Santiago que la ayude con “uno de mis amigos chinos empresarios”. El problema de Yang era que un local comercial no había podido renovar su patente de alcoholes y estaba buscando una alternativa para hacerlo.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), quien lamentó la filtración de las conversaciones.

“Acá la fiscalía tiene que investigar, pero creo que es súper peligroso que si fuese de interés público se filtren estos chats para que los conozcamos todos: acá es súper importante distinguir finalmente lo que es de interés para la fiscalía, que por algo está ahí, de lo que conozcamos todos los chilenos“, aseguró la edil de Quinta Normal, atendiendo a las conversaciones entre Cariola y Hassler en las que se refieren en duros términos a personeros del Gobierno y al manejo político de este.

En esa línea destacó que son las instituciones que se encargan de la persecución penal ―a saber, el Ministerio Público― las responsables también de resguardar la privacidad de las pruebas encontradas, y determinen si amerita citarlas como pruebas o no. “Que nosotros conozcamos los detalles de una conversación privada… Yo creo que si son parte de una investigación, los que los tienen que conocer son quienes investigan. Pero una conversación privada, ¿por qué conocerla nosotros?”.

“Ya es un contexto muy especial de la diputada que está viviendo (…) En momentos muy difíciles que le han tocado pasar, independiente del proceso judicial, en términos personales”.

Respecto a su experiencia como líder comunal lidiando con conversaciones similares, la alcaldesa afirmó que efectivamente las ha tenido con vecinos de la comuna. “Nunca lo he entendido como un interés, o sea, nunca me he sentido como yo, cuando me preguntan algo así, por ejemplo, de cómo se hace esto, en qué proceso va tal cosa, nunca he sentido que yo estoy como haciendo algo indebido”.

“Pero es distinto que un parlamentario, que además es un funcionario público, o una persona que tiene una labor pública, le pregunta a un alcalde, en este caso a usted, o le pida un favor“, anotó igualmente Delfino, citando a propósito del caso que afecta a Cariola que las patentes de alcoholes son en particular sensibles, “porque generan, a veces, problemas en los barrios. Entonces, no siempre son muy queridas o muy bien vistas“.

En vista a casos futuro, la edil de Quinta Normal se cuestiona las formas para evitar que hechos así empañen la discusión pública: “cómo regulamos, finalmente, estas conversaciones entre autoridades. Entonces, cuando te llaman un diputado, cuando te llaman un alcalde, o un concejal, finalmente, cómo se establece esa relación que genera, en donde hay un interés”.

“No digo que sea uno pecuniario, pero sí un interés de, por ejemplo, poder entregarle la información a un tercero, finalmente, cómo eso se regula (…) Y yo creo que eso es interesante esa discusión, finalmente, también, de cómo se registran esas conversaciones que, a lo mejor, existen entre dos personas que no son política, uno no va a estar registrando la política”, sentenció.