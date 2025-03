Gustavo Benavente, jefe de bancada UDI: “No es irracional pensar en reponer la pena de muerte”

El 3 de abril del 2001 Chile pasó a ser el 109° país del mundo en abolir la pena de muerte: la Cámara de Diputados aprobó en ese entonces el proyecto que reemplaza como sanción máxima en el ordenamiento jurídico la pena capital por el presidio perpetuo efectivo de cuarenta años. De esta manera se puso fin a la medida que terminó con 57 vidas desde 1890,

Sin embargo, el escenario de seguridad por el que pasa el país terminó reintroduciendo la idea en el debate público, en particular a raíz de la carrera presidencial. “Sé que en este momento hay tratados internacionales que significan que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar (…) pero uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema. Mantengo lo que dije el año 2001, la pena de muerte sí debiera aplicarse“, anotó la semana pasada la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el diputado por el Maule y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, con quien abordamos la factibilidad del regreso del castigo capital

“El tema de la pena de muerte hay que aclararlo bien. En primer lugar, es cierto que hemos firmado tratados internacionales en virtud de los cuales un Estado que elimina totalmente la pena de muerte de su ordenamiento jurídico no puede reponerla. Pero no es el caso de Chile“, advierte el parlamentario, por cuanto la pena capital aún existe en el Código de Justicia Militar.

En particular la legislación chilena mantiene la medida en tiempos de guerra tras las modificaciones al Código Penal introducidas en la ley 17.266. “Por tanto, al discutir la pena de muerte y, eventualmente, reponerla en nuestra legislación, no estaríamos vulnerando los tratados internacionales. Eso para que sobre esa base, primero, a mí me gusta primero hablar sobre lo que sobre lo que existe”, advierte Benavente.

En esa línea, el parlamentario subrayó que la eventual revisión de la medida es jurídicamente plausible en el ordenamiento actual. Algo que a su criterio ameritaría estudiarse, por cuanto las actuales medidas en materia de seguridad “no están resultando suficientes”.

“Yo creo que hay un tema de voluntad política que después podríamos tocar, digamos, pero el Gobierno tiene una amplia gama de legislación para combatir la delincuencia y el crimen organizado, pero seguramente faltan más”, añadió Benavente, aludiendo a la pena de muerte.

“El presidio perpetuo efectivo nunca se cumple. De tal manera que yo creo que no es irracional pensar en reponer la pena de muerte. Es una cosa que está incipiente, es un debate que a lo mejor no se da, pero podría darse porque yo creo que todas las alternativas dentro del ordenamiento jurídico son válidas para combatir la delincuencia y el crimen organizado”, afirmó.

Porte de armas: “siempre va a ser peligroso”

Con respecto de la discusión sobre el porte de armas ―traída a colación tras registros de Johannes Kaiser y José Antonio Kast disparando un fusil de asalto y una pistola respectivamente―, el parlamentario anotó que “siempre va a ser peligroso alguien que porta armas. Aunque sepa usarla, aunque tenga todos los conocimientos, haya hecho los cursos, sea una persona razonable, etcétera. Siempre va a ser peligroso”.

En esa línea hizo la diferencia respecto a personal policial, que también porta armas de fuego, “pero él sabe usarla y tiene el respaldo legal y constitucional para hacerlo“.

“Uno tiene que elaborar propuestas legislativas, actos de gobierno para enfrentar la seguridad y la delincuencia. Cuando un país llega a una situación tal de inseguridad y delincuencia, en que prácticamente le encarga o pone sobre los hombros de la ciudadanía su autodefensa, la situación es crítica y, en consecuencia, hay que elaborar propuestas en esa dirección. Pueden ser propuestas duras, pero yo prefiero no llegar a la etapa última, final, de que cada uno tenga que defenderse como pueda, lo que se llama la autotutela”, sentenció Benavente.