EmpiezaxAcá: Cristián Leporati y Marco Moreno sobre incomodidad de Tohá con Jadue, Cadem y más

En una nueva edición del programa Empieza x Acá, conducido por Fran Castillo, los panelistas Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la UCEN, y Cristián Leporati, académico de Publicidad de la UDP, analizaron el escenario político de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Uno de los temas centrales fue la postura de la precandidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, quien descartó participar en una eventual primaria del sector si el candidato del Partido Comunista es Daniel Jadue. En el programa Estado Nacional de TVN, Tohá señaló que “en mi caso no me acomodaría” y agregó que si el exalcalde de Recoleta representa al PC, tendría que existir una discusión en el sector. La ministra también afirmó que no se trata de una diferencia personal, sino que “es un conflicto que afecta a todo el sector”.

El panel también revisó los resultados de la más reciente encuesta Plaza Pública Cadem. En la simulación de primera vuelta, Evelyn Matthei (Chile Vamos) lidera con un 27% de las preferencias, seguida por Carolina Tohá (PPD) con un 22%. Más atrás figuran José Antonio Kast con un 14% y Johannes Kaiser con un 13%. En cuanto a las menciones espontáneas, Matthei encabeza con un 20%, seguida por Kaiser (11%), Kast (10%), Tohá (8%) y Michelle Bachelet (5%).

Además, se comentó el nivel de aprobación del presidente Gabriel Boric, que subió a un 32% según el mismo sondeo. Respecto a la filtración de los chats entre Karol Cariola e Irací Hassler, el 79% de los encuestados declaró conocer el caso, un 54% consideró mal que se filtraran, y un 66% percibió intencionalidad política. Sin embargo, el 52% estuvo de acuerdo con que los medios publiquen conversaciones privadas de figuras públicas.