Placencia (PC) tras filtraciones de chats: “Lo preocupante es la intencionalidad, y es política”

Tras días de cuestionamientos por el timing del allanamiento a la casa de la diputada Karol Cariola ―y la posterior filtración de chats entre ella y la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler―, el fiscal nacional, Ángel Valencia, removió al fiscal Patricio Cooper de la causa que revisará la eventual violación de secreto. Si bien el persecutor de Coquimbo continuará a cargo de las diligencias en el caso Sierra Bella y lo que pueda derivarse de las conversaciones entre ambas, la filtración en sí fue derivada a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con la diputada por la Región Metropolitana Alejandra Placencia (PC), quien advierte de intereses dentro del Ministerio Público detrás de las filtraciones.

“El detalle de esa conversación, el por qué esa conversación llega a medios de comunicación, por supuesto que es cuestionable, y yo creo que la gran mayoría de la gente así lo entiende. Ahora, lo preocupante de la filtración en este sentido es la intencionalidad, y evidentemente que es política, porque no tiene ningún interés investigativo a nivel penal”, anotó Placencia, en referencia a las conversaciones de finales de 2022 en las que ambas se expresan en extremo críticas del desempeño político del Gobierno y de sus personeros, incluyendo al propio Presidente Gabriel Boric.

En esa línea, aseguró que “hay muchas personas que pueden tener un interés político y que tienen redes hoy día que pueden justamente poner esto en manos de un medio de comunicación para poder difundirlo y dañar a las personas”. Y si bien no localizó específicamente dentro de Fiscalía a esos intereses, “me queda claro que la información la tenía la Fiscalía”.

“Entonces, la pregunta es: ¿cómo una información de carácter reservado, que además no tiene que ver con la investigación que se está llevando adelante, cae en manos de personas que no debían conocerla? Porque no sabemos quiénes más la tienen. O sea, si la tiene un medio de comunicación, la puede tener cualquier persona“, afirmó la diputada por la Región Metropolitana.

Recordemos que parte de estas conversaciones fueron depositadas en el Informe 487, para el cual el fiscal Cooper decretó su secreto debido a que su contenido no era relevante para el desarrollo de la investigación de la causa Sierra Bella. Lo cual, explicó Placencia, ilumina el temor de Cariola: en el celular incautado el pasado 3 de marzo se encuentran registros de su parto, capturados por su pareja, el diputado Tomás de Rementería.

“Eso evidentemente ya estaba en manos de alguien más que pudo poner en los medios de comunicación. Entonces, creo que aquí hay una intencionalidad política”, reforzó Placencia, afirmando que es el fiscal Valencia quien debe explicar los sucesos del caso en razón de que “no ha logrado detener las filtraciones, no ha logrado encontrar los responsables, y esto pone en tela de juicio a una entidad autónoma como el Ministerio Público, que tiene que dar garantías de debido proceso, que tiene que además ser capaz de dar garantías de esa igualdad ante la ley de la que tanto hoy día se habla”

Sobre resquemores de Carolina Tohá con Daniel Jadue: “La generosidad es muy importante”

Alejandra Placencia también abordó los reparos expresados por la candidata presidencial del PPD y exministra del Interior, Carolina Tohá, sobre participar en una primaria con Daniel Jadue como abanderado del PC: “Creo que en eso es muy importante que, dentro de la diversidad que tenemos, que es amplia, también haya claridad de que no cabe cualquier cosa en esta diversidad“, afirmó esta mañana en conversación con Radio Infinita, aludiendo a la postura simpática del exalcalde de Recoleta respecto del gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro.

“La generosidad en política, cuando uno quiere construir alianzas, es muy importante. Y también la prudencia”, retrucó Placencia, llamando a Carolina Tohá a revisar el historial parlamentario del Partido Comunista, “cuando ni siquiera éramos parte de una coalición de gobierno”.

“Nosotros siempre votamos por defender la democracia, por candidatos que no necesariamente nos incorporaron, o no, nos incorporaron derechamente en sus líneas programáticas, ni tampoco nos dieron espacio en el gobierno, y sin embargo siempre votamos porque la derecha no llegara a gobernar nuestro país”.

Por lo mismo, aseguró que dicha generosidad es parte del historial de la tienda comunista, así como el respeto “por parte de quienes han hecho un esfuerzo por construir y fortalecer nuestro sistema democrático”.

“Yo pediría la misma reciprocidad“, sentenció.