Al Pan Pan: Alejandra Plancencia y Felipe Harboe sobre candidaturas del PC y detención de Anihuén

En el episodio de este lunes del programa Al Pan Pan, conducido por Mirna Schindler, participaron la diputada Alejandra Placencia (PC) y el exsubsecretario del Interior Felipe Harboe. Ambos invitados se refirieron a temas de contingencia política y judicial.

La diputada Placencia abordó el escenario presidencial del Partido Comunista, luego de la reunión del Comité Central realizada el sábado. La instancia no definió aún una candidatura presidencial única del partido, pero sí dejó en evidencia que existen nombres que concentran mayores apoyos. Entre ellos, se mencionan al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. Sin embargo, el presidente del PC, Lautaro Carmona, indicó que “imaginar que no hay más nombres, es no saber quiénes son los cuadros que componen el PC. Yo creo que hay muchos más nombres todavía”.

En el mismo espacio, el exsubsecretario Harboe se refirió a la detención de Tomás Antihuen, quien estuvo prófugo durante 330 días y es sindicado como uno de los autores materiales del homicidio de tres carabineros en Cañete, en la región del Biobío. El arresto se produjo el viernes, y su control de detención fue fijado para este lunes. Al momento de su captura, se le encontró armamento, lo que podría agravar los cargos en su contra.

Ya hay otros tres detenidos en el marco de esta investigación y que no se descarta la existencia de más involucrados en el crimen.