Empieza x Acá: Cristián Leporati y Marco Moreno sobre filtración de conversaciones del Pdte. Boric

En la nueva edición de Empieza x Acá, conducido por Fran Castillo, con la participación de Cristián Leporati, experto en marketing político, y Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública UCEN, se discutieron dos temas cruciales para la agenda política del país.

El Presidente Gabriel Boric abordó por primera vez las filtraciones vinculadas al caso ProCultura durante su visita oficial a Japón, en el marco de su participación en la Expo Mundial 2025 en Osaka.

En una rueda de prensa, Boric se mostró tranquilo y reafirmó su compromiso con la institucionalidad, señalando: “Yo tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho y no me cabe ninguna duda que lo mejor que puedo hacer como presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen, no ejercer sobre ellas ningún tipo de presión, no acusar por mi parte ningún tipo de persecución”.

El caso ProCultura forma parte del “Caso Convenios”, una investigación que involucra a diversas fundaciones que habrían recibido fondos públicos sin la debida fiscalización.

En el análisis del panorama presidencial, los panelistas discutieron los resultados de la última encuesta Plaza Pública de Cadem, que mostró un importante cambio en las preferencias de los votantes. El líder del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, sufrió una caída significativa, obteniendo solo un 6% de las menciones espontáneas, lo que lo relegó al cuarto lugar.

En contraste, Carolina Tohá, abanderada del Partido por la Democracia (PPD), incrementó su apoyo en 8 puntos porcentuales, alcanzando el 12% y consolidándose en el tercer lugar, por detrás de José Antonio Kast, quien obtuvo un 14%. Evelyn Matthei se mantiene en el primer lugar con un 20%, aunque perdió 2 puntos respecto a la semana pasada. Otros candidatos, como Gonzalo Winter y Jeannette Jara, obtuvieron un 6% y un 4%, respectivamente, en el sondeo.