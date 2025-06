Camilo Charme: “Descarbonización se acelera con inversión, tecnología y reglas claras”

En su última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric anunció un nuevo proyecto de ley para acelerar la descarbonización en Chile. El objetivo es facilitar proyectos de inversión que permitan terminar con el carbón en la matriz y adelantar la meta del 2040 al 2035 o antes.

En un nuevo capítulo de La Mesa de El Mostrador, conversamos con Camilo Charme, director ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, sobre el anuncio del Presidente y los retos reales detrás de esa meta.

“Se puede adelantar la descarbonización, pero solo si se alinean inversiones, permisos, tecnología y señales regulatorias claras”. Y agrega que “poner fechas administrativas, ya sea por acuerdo o por ley, no es la mejor forma de pensar el sistema eléctrico”.

Charme advierte que imponer un cierre de centrales a carbón por decreto no basta. “El sistema eléctrico debe sostenerse en seguridad, suficiencia, calidad y precios competitivos”, explica. Señala que hay que generar “condiciones habilitantes regulatorias e infraestructurales” antes de fijar plazos rígidos.

Y acerca de por qué el boom de las renovables no se ve aún reflejado en las cuentas de luz de la gente, dice que, respecto a los desafíos de transmisión, “hay decisiones de las administraciones que han distorsionado el sistema de precios y de contratos y, por lo tanto, no han podido llegar a esos flujos de rebaja de forma más rápida”.

Obstáculos regulatorios y económicos: el sector gasta años en “permisología”; proyectos como la central Los Lagos –98% listo– no operan porque falta un solo permiso. Además, la discusión regulatoria se atrasa y la institucionalidad energética (Ministerio de Energía vs. Comisión Nacional de Energía) no está clara, lo que genera incertidumbre y encarece inversiones.

El avance en renovables y su complejidad: Chile ya logra 70% de electricidad renovable (20% solar), pero esto convierte una “banda” bien afinada (hidrotérmica) en una “sinfónica” de múltiples tecnologías variables. Charme insiste en que, para gestionar esa orquesta, el foco debe ser reforzar la seguridad del sistema y sincronizar regulaciones con el nuevo mix.

Familias sin energía barata y proyectos paralizados: la discusión de “quién paga subsidios” y la incertidumbre en línea de transmisión bloquean tanto a grandes generadores como a los PMGD (pequeños medios de generación distribuida). “Todos quieren que el Estado cubra costos, pero luego critican al Estado por gastar”, observa Charme.

Optimista acerca del boom en almacenamiento: “Tenemos 5.000 MW en proyectos de almacenamiento ya en operación, construcción o evaluación. Eso es muy positivo”.