Detienen a líder mapuche argentino Facundo Jones Huala en El Bolsón, Argentina

Detienen a líder mapuche argentino Facundo Jones Huala en El Bolsón

El líder mapuche argentino, Facundo Jones Huala, fue detenido durante la noche de este domingo en la ciudad de El Bolsón, en la provincia de Río Negro, Argentina. La captura, celebrada por la ministra de Seguridad Nacional trasandina Patricia Bullrich, se produjo en un procedimiento a cargo de agentes de la Policía Federal Argentina (PFA). En agosto de 2024 el comunero había sido expulsado de Chile a través del Paso Fronterizo Cardenal Antonio Samoré por un decreto del Ministerio del Interior, luego de que la Corte Suprema ordenara su libertad al dar por cumplida su condena por un atentado en un predio en la región de Los Ríos en 2013. La captura de Jones Huala responde a una investigación por los delitos de “intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal”.

Cambios en Cadem: Kast se impone a Matthei después de casi dos años y Jara supera a Tohá por un punto

Múltiples cambios presentó la última encuesta Cadem de este domingo 8 de junio, en las preferencias presidenciales espontáneas. En el oficialismo, Jeannette Jara (PC-AH) se impuso a Carolina Tohá (Socialismo Democrático), por un punto; y en la derecha, José Antonio Kast (Rep) se impuso a Evelyn Matthei (Chile Vamos), también por un punto, algo que no ocurría desde julio de 2023. Ambas situaciones marcan un cambio respecto a los últimos sondeos, y de esa forma, la pregunta “¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile?”, quedó de la siguiente forma: José Antonio Kast (17%), Evelyn Matthei (16%), Jeannette Jara (8%), Carolina Tohá (7%), Johannes Kaiser (7%), Franco Parisi (5%) y Gonzalo Winter (5%). En tanto, un 32% de los encuestados no sabe o no responde.

Presidente Boric alcanza su nivel más alto de aprobación en Cadem en nueve meses

El presidente de la República, Gabriel Boric Font, alcanzó su nivel más alto de aprobación en nueve meses, según la misma encuesta Cadem, llegando a un 35%, tres puntos porcentuales más que el domingo pasado. Según explicó Cadem, el alza del Presidente en la encuesta responde a un “efecto positivo post cuenta pública”. Con todo, Boric alcanzó su mejor desempeño en Cadem desde fines de agosto de 2024, cuando también su aprobación llegó al 35%.

Diputado Ojeda vuelve a la cárcel tras dos días de arresto domiciliario y pago de 40 millones

La Corte de Apelaciones de Temuco revocó el arresto domiciliario del diputado desaforado Mauricio Ojeda y ordenó su regreso a prisión preventiva, al considerar que su libertad representa un peligro para la sociedad y el proceso judicial. Ojeda, imputado por fraude al fisco en el caso Convenios, estuvo solo dos días libre tras pagar una fianza de $40 millones. La Fiscalía lo acusa de desviar más de $730 millones del GORE de La Araucanía hacia fundaciones, y solicita 19 años de cárcel.

Serviu y “trueque” con Fundación Allende: “Tratamos de llevar a otras bodegas, pero están saturadas”

El director del Serviu Metropolitano, Roberto Acosta, salió al paso de las críticas sobre el pago de una deuda de $560 millones que tenía la Fundación Salvador Allende (FSA) con el organismo, a través del traspaso de 93 obras de arte, señalando que “tratamos de llevar esos cuadros a otras bodegas especializadas, pero están saturadas”. La respuesta del jefe de la repartición pública la entregó luego que El Mostrador destapara la compra por parte de la Fundación Salvador Allende (FSA) del Palacio Heiremans, ubicado en el corazón del barrio República, tras acordar en el año 2004 el pago en 10 cuotas anuales que no pudieron ser canceladas en su totalidad. Tras ocho años de mora, finalmente ambas instituciones alcanzaron un acuerdo que entregó las mismas obras en “custodia” a la Fundación Salvador Allende, situación que ha generado controversia pública por el excepcional mecanismo –dación en pago– y porque las pinturas nunca salieron materialmente de la institución que resguarda la memoria del exmandatario.

EEUU: siguen protestas de migrantes en Los Ángeles en medio de tensión por despliegue de militares

Una multitud se reunió este domingo -por tercer día consecutivo- en el centro de Los Ángeles para manifestarse en contra de las redadas masivas a migrantes de parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), que ha dejado más de 100 personas arrestadas y la militarización de la ciudad. Las tensiones se intensificaron después de que Trump ordenara el despliegue de 2.000 soldados de la Guardia Nacional en la ciudad, para resguardar el edificio federal de inmigración ubicado en el centro de Los Ángeles. La orden del presidente se ejecutó amparada en una controvertida disposición federal, que pasó por alto al gobernador de California, Gavin Newsom, en un hecho sin precedentes en los últimos 60 años.