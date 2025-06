Pablo Longueira: “Nunca antes había contado todo esto” (Parte I)

Tenía poco más de 20 años cuando aceptó presidir el Centro de Alumnos de Ingeniería, a fines de la década de los 70. “No conocía a nadie, y nadie me conocía a mi. Nunca me he explicado bien por qué lo hice… me fui construyendo sobre la marcha”.

En una conversación sin cortes de más de tres horas, en este nuevo episodio de “De aquí no sale”, recorrimos junto a Pablo Longueira muchos de los momentos de uno de los protagonistas de la transición, de los famosos “30 años”. “Siempre he querido escribir mis memorias, esta puede ser una forma de hacerlo”. Desde hace una década está en el mundo privado y es consciente que los más jóvenes conocen pocos detalles de los famosos “30 años”, ni de quiénes participaron en ellos, en este caso, como fundador y presidente de la UDI, diputado y senador, ministro de Estado y candidato presidencial. Para no perder detalles, hemos dividido la conversación en dos partes de poco más de una hora. En este primer episodio, conversamos sobre las ventajas de “ser un ingeniero de Beaucheff en un mundo de abogados”, las “tras bambalinas” de la negociación del acuerdo “Lagos-Longueira” (crisis MOP GATE), la operación para corregir la inscripción fallida de los candidatos DC del año 2001, además de analizar la situación actual del país, con distancia de la vida de partido y sin militancia. “Para mí el mayor problema de Chile hoy es político. Una vez que haya un buen acuerdo político, un buen sistema político, tú ordenas lo económico, ordenas lo social, ordenas todo el resto”. En lo que viene, hablaremos de su relación con Piñera (“era muy fregado, pero siendo presidente cambió”), de su inesperada candidatura presidencial y de la depresión que le puso término, de las responsabilidades asumidas a veces prematuramente, de lo mejor y lo peor de esos años, todo ello acompañado de reflexiones y un buen número de historias desclasificadas y hasta ahora no contadas, que permiten apreciar en forma más concreta la realidad de las dinámicas de nuestra política, y las formas en que lo viven quienes la protagonizan. “Nunca me gustó la política”, “siempre supe que no tenía la fuerza para ser candidato presidencial” y “nunca antes había contado esto” son algunas de las frases que más se repiten en la conversación.