Al Pan Pan: Marco Enríquez-Ominami en carrera presidencial y cómo planea ganar las elecciones

A pocos días que se cierren las incripciones a candidaturas presidenciales, el programa de vodcast Al Pan Pan con Mirna Schindler, busca entrevistar a los políticos que pretenden llegar a La Moneda. En esta edición, el invitado fue Marco Enríquez-Ominami, quien ha superado en solo 10 semanas el umbral de 35.366 firmas requerido por el Servel para ser candidato presidencial, marcando así su quinta postulación.

En esta ocasión, lo hará como independiente, con la intención de presentarse como una alternativa frente a lo que considera los “extremos” representados por Jeannette Jara y José Antonio Kast.

El exdiputado destacó su postura frente a la política tradicional, señalando: “Me veo como la alternativa que no quiere ni la derecha dura, ni una izquierda incompetente oficialista”. Además, subrayó que su enfoque no está marcado por el fanatismo ideológico, sino por la capacidad de llegar a acuerdos. “Soy el único candidato capaz de llegar a acuerdos, no soy un fanático ideológico”, agregó.