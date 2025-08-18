Empieza x Acá: Cristián Leporati y Marco Moreno sobre negociaciones parlamentarias y últimos sondeos

El capítulo de hoy del vodcast Empieza x Acá puso el foco en el cierre de inscripciones parlamentarias y en los recientes movimientos en la carrera presidencial, con la participación de Cristián Leporati, experto en marketing político y académico en Publicidad de la Universidad Diego Portales, y Marco Moreno, cientista político y director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central.

Hasta la medianoche de este lunes, los partidos deben formalizar sus listas parlamentarias en el Servicio Electoral (Servel), en medio de intensas negociaciones para definir cupos y superar conflictos internos. En el oficialismo, el Frente Amplio inscribirá 37 candidaturas, incluyendo a sus tres diputados en el distrito 10. Sin embargo, persisten dudas sobre la repostulación de Gonzalo Winter y la eventual incorporación de Elisa Loncon, quien mantiene conversaciones con el Partido Comunista tras quedar sin opción al Senado por La Araucanía. A su vez, la nominación de Daniel Jadue en el distrito 9 ha generado fricciones al interior de la coalición.

En la oposición, en tanto, se consolidó la alianza entre Chile Vamos y Demócratas, que inscribieron una lista conjunta. En ese marco, la senadora Ximena Rincón confirmó su candidatura al Senado por la región del Maule, consolidando uno de los movimientos más relevantes de la jornada.

El segundo tema abordado en el programa fue la última encuesta Plaza Pública Cadem, que posiciona a José Antonio Kast a la cabeza de la carrera presidencial con un 29% de las preferencias, un punto más que en la medición anterior. Le sigue Jeannette Jara con un 25% (-1 punto) y Evelyn Matthei con un 14% (-2 puntos). Más atrás aparecen Franco Parisi (12%), Johannes Kaiser (7%, +2), Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami (1% cada uno), y Eduardo Artés (0%).

En la pregunta de preferencia espontánea, Kast también lidera con un 27%, seguido de Jara (25%) y Matthei (12%). En paralelo, la aprobación del presidente Gabriel Boric cayó a un 32% (-3 puntos), mientras la inflación y el desempleo se mantienen como las principales preocupaciones ciudadanas.